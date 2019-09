Hàng trăm nạn nhân đến Công an TP HCM tố cáo Công ty Alibaba "lừa đảo"

Theo tiết lộ của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, chiều ngày 20/9 đã có khoảng 500 người đến hỏi thủ tục tố cáo Alibaba lừa đảo. Trong đó, Công an TP HCM đã trực tiếp hướng dẫn và tiếp nhận hơn 100 đơn tố cáo Alibaba lừa đảo. Do người đến quá đông buộc công an phải cử hơn 10 cán bộ hướng dẫn.

Trong một diễn biến liên quan, sáng cùng ngày, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng đối ngoại và đào tạo Alibaba đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM làm việc.

Được biết, động thái này của cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan.

Khách hàng đến CSĐT Công an TP HCM tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba.

Theo công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM ) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.