Nữ giảng viên tiếng Pháp mê áo dài, mặc như “điêu khắc” đường cong

Âu Hà My là nữ giảng viên tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nữ giảng viên không hoạt động nghệ thuật nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nếu như năm xưa, Âu Hà My khiến nhiều người bận tâm vì phong cách ăn mặc có phần quá phóng khoáng khi dính vào liên hoàn drama hủy hôn, chia tay thì nay, người đẹp gốc Hà Nam đã khác. Cô kín tiếng hơn và đồng thời, phong cách ăn mặc cũng tinh tế và ý nhị hơn. Đặc biệt mỗi lần lên giảng đường Âu Hà My lại ưa chuộng diện áo dài, khoe đường cong như điêu khắc. Âu Hà My sở hữu những đường nét dịu dàng, nữ tính nên style ăn mặc của cô cũng thường xoay quanh những trang phục nữ tính như áo dài, váy dài. Cô ăn mặc kín đáo hơn nhưng vẫn không bỏ quên yếu tố gợi cảm nhằm khoe triệt để đường cong. Vốn biết Hà My sở hữu số đo 3 vòng chuẩn mực nhưng vẫn có nhiều người thấy khó tin và trầm trồ mỗi khi ngắm cô trưng diện đồ bó sát. Nữ giảng viên hiện tại đang sở hữu gần 550 ngàn người theo dõi trên Facebook. Cô giáo trẻ của hiện tại sở hữu cằm thon gọn, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng. Âu Hà My của trước kia lại gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh hơn nhiều so với hiện tại, netizen cô đang sử dụng app kết hợp make-up khiến "mặt tiền" trở nên "ảo tung chảo". Chỉ có một điểm vẫn giữ nguyên đó là phong cách ăn mặc gợi cảm của vợ cũ Trọng Hưng chưa bao giờ thay đổi. Ảnh: FBNV

