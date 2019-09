GO - VIET nói gì vụ tài xế đánh diễn viên Kim Nhã ngất xỉu?

Liên quan đến vụ việc tài xế GO-VIET đánh diễn viên Kim Nhã, chiều 9/9, đại diện hãng GO - VIET tại Việt Nam xác nhận có sự việc xô xát giữa đối tác tài xế của hãng và nữ diễn viên này. Hãng này cho rằng, xô xát là hiểu lầm giữa 2 bên.

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, hãng thì phía công ty đã xuống hiện trường và chủ động liên hệ với Kim Nhã để xin lỗi, đồng thời đề nghị hỗ trợ chi phí cho nữ khách hàng này.

GO - VIET cho biết khi tài xế không nhận cuốc thì tài xế này không còn đại diện cho hãng xe nữa. Khi hành khách kết thúc đặt xe thì hai bên xảy ra mâu thuẫn và xảy ra sự việc như trên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, GO - VIET đã xóa tài khoản vĩnh viễn của tài xế này và cung cấp lý lịch của tải xế này cho công an nếu có xảy ra khiếu kiện.

Trước đó, trên trang cá nhân, diễn viên Kim Nhã bất ngờ chia sẻ cô bị tài xế xe ôm công nghệ đánh ngất xỉu. Kim Nhã cho hay, cô sử dụng ứng dụng GO -VIET để đặt xe. Tuy nhiên ứng dụng báo không có tài xế.

Vì sợ ứng dụng GO - VIET bị lỗi, Kim Nhã thoát ra và đặt xe của ứng dụng B. Trong khi đợi tài xế của B. đến đón, tài xế của GO - VIET cũng đến đón do Kim Nhã chưa hủy chuyến.

Chia sẻ của Kim Nhã trên trang cá nhân.

Tài xế của GO - VIET yêu cầu Kim Nhã hủy chuyến hoặc là lên xe.

Kim Nhã hủy chuyến với nguyên nhân do mình. Tuy nhiên, tài xế của GO - VIET vẫn tỏ ra khó chịu, nói nặng lời. Bức xúc trước thái độ của tài xế này, Kim Nhã dùng điện thoại chụp biển số để phản ánh với tổng đài. Ngay lúc đó, cô bị tài xế này đánh.

“Tôi bị túm tóc, đấm liên hồi vào mặt, đập lên cổ lên vai, đạp tớ ngã chúi, ngất xỉu tài xế ứng dụng GO -VIET vẫn lao đến đạp”, Kim Nhã chia sẻ. Theo Kim Nhã, tài xế kia bỏ đi chỉ đến khi chủ một cửa hàng nói không được gây sự.

Với sự hỗ trợ của bạn bè, Kim Nhã được đưa vào phòng cấp cứu.