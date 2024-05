Giải thể công ty con, Siba Group làm ăn sao?

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, HoSE: SBG) đã thông qua quyết định giải thể Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp.



MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp là doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời do Siba Group sở hữu 100% vốn điều lệ, được thành lập ngày 22/9/2020, trụ sở tại Đồng Tháp. Lý do giải thể được Siba Group đưa ra là do thay đổi định hướng kinh doanh của công ty và các công ty con, tối ưu sử dụng nguồn vốn.

Trước khi giải thể công ty con, kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, Siba Group ghi nhận doanh thu thuần đạt xấp xỉ 861 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng hoá chiếm tới 84% khi mang về 725 tỷ đồng. Theo sau là doanh thu cung cấp dịch vụ với 135 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện chỉ đóng góp vỏn vẹn 367,5 triệu đồng. Khấu trừ 846 tỷ đồng giá vốn hàng bán, doanh nghiệp lãi gộp 14 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ mức 2,1% xuống mức 1,6%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Siba Group giảm mạnh, từ mức 1,5 tỷ đồng xuống còn 366 triệu đồng.

Năm 2024, Siba Group đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 23% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, hết quý I/2024, Siba Group mới thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và 7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trước đó, kết thúc năm 2023, Siba Group ghi nhận doanh thu giảm 8,68%, về 3.662 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 13,51%, về 32 tỷ đồng. Tổng tài sản của Siba Group cuối năm 2023 giảm tới 43,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 908 tỷ đồng, về 1.197,3 tỷ đồng.