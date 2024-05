Hà Nội: “Hô biến” đất dự án thành bãi kinh doanh ô tô

Theo phản ánh của bạn đọc, thời gian qua, dọc một bên đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội - hướng cầu vượt nút giao Long Biên về cầu Đuống - “mọc” lên nhiều bãi kinh doanh ô tô. Các bãi này hoạt động có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất. Theo ghi nhận, tại một số bãi xe, chủ yếu các xe tải cỡ nhỏ được tập kết, xếp thành hàng dài. Chủ bãi sử dụng bạt, ô lớn che chắn và dựng nhà tạm để trông giữ, mất mỹ quan đô thị. Theo phản ánh, các bãi xe này hoạt động không đảm bảo an toàn cháy nổ, nhiều lúc ô tô ngang nhiên dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở phương tiện lưu thông. Một số bãi ô tô còn “mọc” sát trụ sở Công an phường Đức Giang. Trụ sở Công an phường Đức Giang chỉ nằm cách các bãi xe ô tô vài chục mét. Trao đổi với PV, ông Đỗ Tiến Văn - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang - cho biết, các bãi kinh doanh ô tô nằm ở gần cuối đường thuộc khuôn viên đất dự án khu nhà ở giãn dân phố cổ, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu nhà giãn dân phố cổ quản lý, HUD là chủ đầu tư. Quận Long Biên và phường Đức Giang không quản lý khu đất. Còn bãi xe gần Công an phường, một phần đất để xe của Bảo hiểm Bảo Việt, một số bãi khác là của người dân. Ông Đỗ Tiến Văn cho rằng, nếu phường Đức Giang được quản lý những khu đất này, phường sẽ xin phép cơ quan chức năng cho người dân để xe. “Quan điểm của phường là không để xảy ra công trình “mọc” lên không đúng quy hoạch. Hai nữa, lòng đường, vỉa hè không được bày lên”, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang Đỗ Tiến Văn nói. Liên quan công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường tại các bãi xe, sau nhiều ngày liên hệ làm việc (từ 6/5), đến ngày 16/5, PV chủ động liên hệ trao đổi thông tin với ông Trần Anh Dũng - Trưởng Công an phường Đức Giang. Vị này nói, sẽ trao đổi với UBND phường và thông tin lại sau. Đến ngày 22/5, PV chưa nhận được thông tin phản hồi. Một bãi ô tô khác nằm phía trước tòa nhà HUD Building, dọc bên đường Ngô Gia Tự.

