Loại cua trông “khù khờ” hơn nửa triệu đồng/kg vẫn hút khách

Cua hai da (hay còn gọi cua cốm) là tên gọi cho một giai đoạn đặc trưng của họ nhà cua. Đó là lúc cua trước khi lột xác vài ngày. Ảnh: Facebook Gần đến ngày lột xác nên cua hai da khù khờ, chậm chạp, ít kẹp, không còn hung dữ như cua thường. Ảnh: Dân Việt Cua hai da được cho là có hương vị khác hẳn so với các loại cua khác, thịt dai, đậm vị và có màu vàng béo ngậy. Ảnh: Dân Việt Lớp vỏ ngoài cua cốm thường rất mỏng. Lớp vỏ bên trong do mới hình thành nên khi ăn có cảm giác bùi bùi, thịt rất ngọt và gạch béo. Ảnh: Dân Việt Trong thời gian chờ lột vỏ, cua hai da hầu như không hoạt động, ở trong hang khoảng 10 ngày và thường lấp miệng hang lại. Ảnh: Haisantuoisach Vì vậy, việc bắt cua cốm rất khó khăn, đẩy giá cua này lên rất cao, từ 599.000 - 750.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Cua hai da là đặc sản của các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bến Tre. Ảnh: Dân Việt Theo những người chuyên bán hải sản, để phân biệt cua 2 da với cua thường, người mua cần chú ý tới màu lông bên trong khi mở nhẹ phần yếm cua. Ảnh: Haisanphuongnam Cua hai da có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như hấp, sốt mỡ hành, rang me, nấu súp... Ảnh: Haisantuoisach Tuy nhiên, để giữ nguyên vị ngon ngọt của thịt, cua hai da thường được hấp bia, luộc... và ăn kèm với muối tiêu chanh và rau răm. Ảnh: Haisantuoisach

