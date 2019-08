Gia tộc giàu nhất "Trò chơi vương quyền" có khối tài sản khủng cỡ nào?

Ngày 19/5, tập cuối của series phim truyền hình bom tấn Game of Thrones lên sóng. Trước hồi kết, “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen đã đánh chiếm King’s Landing, nữ hoàng Cersei Lannister thiệt mạng dưới tầng hầm lâu đài Red Keep cùng em trai Jaime.

Chủ đề xuyên suốt của series Game of Thrones chính là cuộc tranh đoạt quyền lực với biểu tượng là Ngôi báu sắt (Iron Throne) giữa các gia tộc giàu có tại Westeros. Những nhân vật quyền lực nhất Westeros thường là những kẻ giàu có nhất.

Trước tập cuối Game of Thrones, Daenerys Targaryen với sức mạnh của rồng đã trở thành chúa tể Westeros.

Mỏ vàng của Tywin Lannister trở thành nguồn tài chính của cả vương quốc. Những khu lầu xanh của Littlefinger phục vụ nhu cầu của các quan chức triều đình. Các thành phố giàu có ở Essos là hậu phương tài chính vững chắc của Daenerys Targaryen.



Trong phim truyền hình Game of Thrones còn có một thế lực giấu mặt nhưng cực kỳ quyền lực, có khả năng mua vua bán chúa. Đó là Ngân hàng Sắt Braavos. Đây là một chủ nợ lớn của gia tộc Lannister.

Dưới đây là 5 gia tộc giàu có nhất Game of Thrones khi những xung đột bắt đầu nổ ra, theo xếp hạng của trang web The Richest.

5. Gia tộc Martell: 58 triệu USD

Gia tộc Martell cai trị Dorne, một trong 9 khu vực của Thất đại đô thành, vùng đất có dân số tương đối ít ỏi, chuyên xuất khẩu rượu vang và nho. Đây là gia tộc lâu đời ở Westeros, được đánh giá là giàu hơn hẳn nhà Stark, Baratheo và Greyjoy. Gia tộc Martell có quân đội quy mô nhỏ và một số chiến thuyền.

Dorne khá biệt lập, do đó tránh được phần lớn lửa chiến tranh ở Westeros. Hoàng tử Oberyn thiệt mạng ở King’s Landing, nhưng ông có tới 8 người con gái.

4. Petyr Baelish: 93,6 triệu USD

Petyr Baelish - biệt danh Littlefinger - là “Master of Coin” (quan phụ trách tài chính của vương quốc). Có khởi đầu khiêm tốn nhưng “Ngón tay nhỏ” nhanh chóng vươn lên thành một nhân vật quyền lực ở King’s Landing. Hắn còn sở hữu một mạng lưới nhà thổ phục vụ nhu cầu ăn chơi của giới quan lại.

Khi trở lại King’s Landing, Tyrion Lannister cho người điều tra Baelish. Báo cáo điều tra khẳng định: “Petyr Baelish có năng khiếu cọ xát hai đồng vàng với nhau và tạo ra đồng thứ ba”. Cuối cùng gã “Ngón tay nhỏ” quỷ quyệt cũng phải trả giá tại Winterfell khi những âm mưu của hắn bị Sansa Stark phát hiện.

3. Gia tộc Targaryen: 380 triệu USD

Khi trường thiên Game of Thrones bắt đầu, Daenerys Targaryen là kẻ vô gia cư, không có vương quốc hay lâu đài. Tất cả những gì nàng có là 3 quả trứng rồng. Tuy nhiên, Danny dần chinh phục các thành phố ở Vịnh Chủ nô, sở hữu binh đoàn Unsullied và Dothraki hùng mạnh.

Ước tính đạo quân Unsullied 8.600 thành viên có giá trị lên đến hơn 95 triệu USD. Còn mỗi con rồng có giá hơn 95 triệu USD. Mà “Mẹ Rồng” thì có tận 3 con rồng. Đến cuối mùa 8, quân đội của Danny đã chiếm được King’s Landing, tuy nhiên nàng chỉ còn lại một con rồng. Dù vậy, “Mẹ Rồng” vẫn trở thành kẻ quyền lực và giàu có nhất Westeros.

2. Gia tộc Tyrell: 4,8 tỷ USD

Khởi đầu series Game of Thrones, gia tộc Tyrell giàu có chẳng kém gì nhà Lannister. Gia tộc Tyrell sở hữu The Reach, một vùng đất màu mỡ. Dân số The Reach đông đảo và đóng thuế . Nhà Tyrell có khả năng huy động một đội quân lớn, lên đến 100.000 người ở mùa hai. Tuy nhiên năng lực chiến tranh của gia tộc Tyrell kém hơn hẳn so với nhà Lannister.

Kết thúc mùa 7, hầu hết mọi thành viên nổi bật của gia tộc Tyrell đều đã thiệt mạng. Vùng Highgarden cũng đã bị gia tộc Lannister chiếm đóng. Phu nhân Olenna tự sát. Có lẽ đó là dấu chấm hết đối với gia tộc quyền quý này.

1. Gia tộc Lannister: 10 tỷ USD

Gia tộc Lannister từng thao túng chính trường Westeros nhờ những mỏ vàng ở Casterly Rock. Đã có thời điểm gia tộc này cho Vua Robert Baratheon vay tới 3 triệu đồng vàng rồng. Ước tính một đồng vàng rồng có giá trị tương đương 830 USD. Ngoài ra, nhà Lannister còn sở hữu các mỏ, hải cảng, địa ốc trị giá hàng triệu đồng vàng rồng.

Gia tộc Lannister cũng từng sở hữu quân đội mạnh nhất Westeros và có quan hệ thương mại sâu rộng với các thành phố ở Essos. Khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu giúp gia tộc Lannister kiểm soát Ngôi báu Sắt. Ở mùa 7, Cersei trả hết nợ cho Ngân hàng Sắt, thậm chí vay thêm tiền để thuê đạo quân 20.000 lính.

Tuy nhiên, những tham vọng vô bờ bến của gia tộc Lannister bị cản trở bởi cái chết của tộc trưởng Tywin. Cuối cùng mọi toan tính của Cersei sụp đổ khi Danny hủy diệt King’s Landing.