Dân mạng chế ảnh 'Avengers: Endgame', tẩy chay việc spoil phim

Bức ảnh chế được đăng kèm dòng chú thích: "Fan Marvel khi chờ đến 26/4". Đây là ngày Avengers: Endgame - bom tấn được mong chờ nhất trong năm của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) - chính thức khởi chiếu. Những ngày qua, người hâm mộ toàn cầu liên tục chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, ảnh chế... về Avengers 4 trên mạng xã hội. Đây không chỉ là một bộ phim mà đã trở thành hiện tượng văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Marvel and DC Heroes. Đúng như ý nghĩa "hồi kết", Avengers: Endgame gần khép lại giai đoạn rực rỡ trong lịch sử MCU. Từ Iron Man (2008), fan luôn ngóng chờ từng bộ phim ra rạp về những Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Doctor Strange... Sau 10 năm, sẽ có siêu anh hùng nào đó phải nói lời từ biệt. Ảnh: Sean Garcia. Avengers: Endgame là bom tấn có thời lượng dài nhất trong lịch sử MCU - hơn 3 tiếng. Tuy vậy, những người hâm mộ cho biết họ sẽ không đi vệ sinh vì không muốn bỏ lỡ giây phút cảm động nào của bộ phim. Ảnh: When Am I Going To NewYork Again, FB. Bộ phim dài 3 tiếng là thách thức đối với nhiều người. Bởi vậy, lời khuyên được đưa ra là khán giả nên chuẩn bị nhiều bỏng ngô để nhấm nháp, thay vì uống nước ngọt để không buồn đi vệ sinh. Dan Gardner - người tạo ra ứng dụng RunPee được tạo ra để tính toán thời gian rõ ràng cho khán giả chạy nước rút vào nhà vệ sinh - nói lượt tải app này trước Endgame đã bùng nổ. Ảnh: Be Awara. Bên cạnh việc thưởng thức bộ phim, vấn nạn spoil (tiết lộ nội dung phim) của bom tấn nhà Marvel đang khiến dân mạng thế giới bức xúc. Ảnh: Cornega. Ảnh chế, dòng chia sẻ kêu gọi mọi người xem phim văn minh đang được truyền đi khắp mạng xã hội. Ảnh: Utkal Garab. Cộng đồng mạng lên án gay gắt, yêu cầu trừng trị mạnh tay những kẻ spoiler. Ảnh: Thăng Fly Comics, Distractify. Xem xong Endgame, nỗi buồn đọng lại trong lòng nhiều người. Ảnh chụp màn hình. Không chỉ Avengers, người yêu phim sẽ phải chia tay nhiều loạt phim đình đám như Star Wars và Game of Thrones. Ảnh: Ashako Tano.

