Dưa hấu màu lạ giá cao gấp 3 lần, chất lượng có tương xứng?

Trong 2-3 năm trở lại đây, dưa hấu ruột vàng được bày bán tại một số siêu thị, cửa hàng và online. Tuy nhiên, sản phẩm này số lượng không có nhiều, khách không gặp dịp sẽ khó mua được. Được biết, dưa hấu ruột vàng luôn được bán với giá cao, gấp 2-3 lần loại ruột đỏ nhưng thường xuyên trong tình trạng cháy hàng.



Cụ thể, dưa hấu đỏ hiện dao động từ 10.000-25.000 đồng/kg tùy loại, còn dưa hấu vàng giá từ 35.000 – 60.000 đồng/kg.

Theo chị Bùi Bích Thuận (Long Biên, Hà Nội), loại dưa hấu này được nhập từ các nhà vườn ở Long An. Trung bình mỗi tuần chị lấy khoảng 500kg nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Mấy năm trở lại đây, dưa hấu ruột vàng xuất hiện trên thị trường. Đến nay, độ "hot" của sản phẩm này vẫn chưa giảm.

Cách đây 3 năm, chị mua thử loại dưa này từ Long An về ăn. Chị nhận thấy dưa ngon và ngọt, thơm, nhiều nước hơn so với dưa hấu đỏ. Sau đó, chị thường đặt mua về làm quà biếu cho người thân vào các dịp lễ, tết.

“Mọi người được ăn dưa hấu ruột vàng đều khen ngon nên nhờ chị mua. Một thời gian, chị tính nhập về số lượng lớn và bán luôn để mọi người không phải đợi lâu mới có hàng. Từ đó, chị bán đến bây giờ, loại dưa này luôn đắt hàng dù ở mức giá cao. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết, loại dưa này không có mà bán, khách muốn mua được phải đặt trước”, chị nói.

Chị cho biết thêm dưa hấu ruột vàng có quanh năm nhưng vào tháng 7-8 và tháng Tết là ngọt nhất, còn những tháng khác ăn nhạt và không ngon. Thông thường, chị yêu cầu nhà vườn phải cắt những quả có trọng lượng từ 2,5 – 3,5kg để hợp túi tiền người mua hơn, còn chất lượng thì quả to và nhỏ đều như nhau.

Theo lời người bán, loại dưa này chín sẽ ăn ngọt, thơm hơn nhiều lần dưa ruột đỏ nhưng những quả non lại chua và khó ăn.

Tương tự, chị Thu Nguyễn – chủ cửa hàng bán trái cây ở Bắc Ninh, cũng nhập dưa hấu vàng từ Long An về bán. Theo chị, loại dưa hấu này chín sẽ ăn ngon và ngọt nhưng những quả non lại ăn chua và khó ăn hơn nhiều so với dưa hấu đỏ.