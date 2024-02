Dự thu 300 tỷ quyền thuê đất, tài sản Cao su Sao Vàng sao?

Công ty CP Cao su Sao Vàng (mã: SRC) mới đây đã có thông báo về việc đã ký hợp đồng chuyển nhượng 212.538m2 (tương đương hơn 21,2ha) quyền thuê lại đất với cơ sở hạ tầng và tài sản gắn liền trên đất tại lô E, Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Hà Nam.



Cụ thể, Cao su Sao Vàng chuyển nhượng lô đất có diện tích 102.538m2 cho Công ty CP Casla và lô đất 110.000m2 cho Công ty CP Casablanca Việt Nam. Đơn giá chuyển nhượng là 1.429.570 đồng/m2, tương đương giá trị thương vụ gần 304 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, mới đây Cao su Sao Vàng cũng đã có văn bản thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Theo đó, Cao su Sao Vàng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu tiêu thụ đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 67% so với thực hiện 2023 và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ không nhỏ hơn 10%.

Dự thu 300 tỷ chuyển quyền thuê đất, tài sản Cao su Sao Vàng sao? (ảnh minh họa: Trụ sở Công ty CP Cao su sao Vàng tại Hà Nội, nguồn: SRC).

Nợ vay phình to

Được biết, Công ty CP Cao su Sao Vàng có địa chỉ trụ sở chính tại số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại săm lốp: máy bay, ôtô, xe đặc chủng, xe máy, xe đạp và các sản phẩm cao su kỹ thuật.

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 được công bố cho thấy, Cao su Sao Vàng ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 488 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 128% lên 432,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm nhẹ 3,3% so với cùng kỳ, còn 559,5 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 4% còn gần 5,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 3,6 tỷ đồng (chiếm 68% chi phí tài chính). Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng 11% và 16% so với cùng kỳ năm 2022, ghi nhận ở mức 9 tỷ đồng và 24,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, Cao su Sao Vàng báo lãi sau thuế 13,1 tỷ đồng, tăng 244%, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ sau thuế 9 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Cao su Sao Vàng cho biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng và giá vốn bán hàng tăng do doanh thu thương mại tăng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng do chiết khấu bán hàng tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do chi phí dự phòng tăng. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm do chênh lệch tỷ giá giảm; chi phí tài chính giảm do chênh lệch tỷ giá và dự phòng đầu tư giảm. Trong khi đó, thu nhập khác và chi phí khác giảm, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung cả năm 2023, Cao su Sao Vàng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.197 tỷ đồng, tăng gần 31% so với năm 2022. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, xét riêng về nguồn thu, doanh thu bán hàng hóa đạt 379,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 12,3 tỷ đồng. Doanh thu bán thành phẩm giảm 8% so với năm trước, đạt 835,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế của Cao su Sao Vàng ở mức 39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 29,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 6% so với năm 2022. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 79 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, Cao su Sao Vàng mới thực hiện hơn 37%.

Trên bảng cân đối kế toán, kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Cao su Sao Vàng ghi nhận ở mức 1.346 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tăng gấp 2 lần so với đầu năm lên gần 400 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 29% còn 228,5 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không có biến động so với đầu năm, ở mức 505 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, đến hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Cao su Sao Vàng ở mức 903 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tổng vay nợ tài chính ghi nhận đạt 471 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 đạt 443 tỷ đồng, bao gồm 280 tỷ đồng vốn điều lệ và 54,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.