Điểm trùng hợp giật mình của 4 mỹ nhân tuyệt sắc thời Tam quốc

Điêu Thuyền được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vẻ đẹp của nàng được ví như bế nguyệt (khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây). Mỹ nhân tuyệt sắc này không chỉ có dung mạo kiều diễm mà còn thông minh, tài năng. Vì muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng của cha nuôi Vương Doãn, Điêu Thuyền đã dùng nhan sắc và tài năng của mình để thực hiện "mỹ nhân kế" khiến Đổng Trác và Lã Bố trở mặt thành thù. Vì Đổng Trác và Lã Bố đều mê đắm Điêu Thuyền và muốn có người đẹp ở bên nên cả hai mắc mưu kế của cha con mỹ nhân kiều diễm này. Cuối cùng, Lã Bố ra tay giết chết Đổng Trác. Sau đó, Điêu Thuyền trở thành thiếp của Lã Bố. Khi Lã Bố bị Lý Thôi đánh bại, nàng đã theo Lã Bố về Từ Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Lã Bố bị Tào Tháo giết, số phận của Điêu Thuyền trở thành một bí ẩn. Nhiều đồn đoán cho rằng, nàng cũng bị kẻ địch giết chết hoặc tự sát sau khi rơi vào tay Tào Tháo. Tuy nhiên, một giả thuyết cho rằng nhờ sự giúp đỡ của Quan Vũ, nàng đã xuất gia làm ni cô và sống cuộc đời ẩn dật ở quê nhà cho tới khi qua đời. Có số phận bi thương giống Điêu Thuyền là Tôn Thượng Hương hay còn gọi Tôn phu nhân. Bà là con gái duy nhất của Tôn Kiên và là em của Tôn Sách và Tôn Quyền. Tôn Thượng Hương từng được gả cho Lưu Bị. Theo Tam quốc chí, Tôn Thượng Hương không chỉ có dung mạo kiều diễm mà còn có trí tuệ cao siêu, giỏi mưu lược, tính cách cương trường, giỏi kiếm cung. Tài năng của bà không kém 2 anh trai. Sau khi gả cho Lưu Bị, Tôn Thượng Hương chăm lo, vun vén cho gia đình, hỗ trợ chồng gây dựng sự nghiệp. Dù hai vợ chồng cách nhau khoảng 20 tuổi nhưng hôn nhân khá hạnh phúc. Theo "Tam quốc diễn nghĩa", sau thất bại trong trận Di Lăng, một số kẻ đã loan tin Lưu Bị chết. Sau khi nghe được tin đó, Tôn Thượng Hương quá đỗi đau buồn nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Hai mỹ nhân tuyệt sắc nổi tiếng thời Tam quốc khác là Nhị Kiều ở Giang Đông. Họ là hai chị em sống tại huyện Hoàn, quận Lư Giang (nay là huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy), xứ Đông Ngô ở đầu thời kỳ Tam Quốc. Do chưa xác định được danh tính chính xác nên dân gian gọi người chị là Đại Kiều và em gái là Tiểu Kiều. Đại Kiều được mô tả là mỹ nhân hiền hậu, mang vẻ đẹp nhu mì, đôi mắt diễm lệ, sống nội tâm, thành thạo các công việc nữ công gia chánh. Trong khi đó, Tiểu Kiều thông minh, xinh đẹp và rất thích đọc sách, đánh đàn và làm thơ. Về sau, Đại Kiều kết hôn với Tôn Sách và Tiểu Kiều kết hôn với Chu Du. Tuy nhiên, 2 tài nữ này được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới đại chiến Xích Bích. Tào Tháo nổi tiếng háo sắc nên muốn chiếm đoạt Nhị Kiều. Do đó, Tào Tháo quyết định tấn công Giang Đông nhằm cướp 2 mỹ nhân về nâng khăn sửa túi cho mình. Dù vậy, Tào Tháo không đạt được mục đích. Thế nhưng, số phận trớ trêu khi cả hai sớm trở thành góa phụ. Tôn Sách bị ám sát khi chưa đầy 25 tuổi trong khi Chu Du bị trọng thương và mất tại Nam Quận. Từ đó về sau, không ai biết Đại Kiều và Tiểu Kiều có kết cục như thế nào.

