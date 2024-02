Phát hiện lăng mộ vua nước Sở, chuyên gia lập tức bật cười

Vào tháng 2/1982, trong lúc khai thác đá, người dân tình cờ phát hiện lăng mộ của Sở Nguyên Vương ở Từ Châu, Trung Quốc. Sau đó, họ nhanh chóng thông báo cho giới chức trách và các chuyên gia khảo cổ. Sau khi tới hiện trường, các chuyên gia khảo cổ bắt tay vào nghiên cứu, đo đạc, kiểm tra và xác định đó thực sự là nơi yên nghỉ của một vị vua nước Sở. Đó chính là Sở Nguyên Vương - Lưu Giao. Sở Nguyên Vương là vị vua thứ hai của nước Sở và là em trai của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Do có những đóng góp to lớn khi cùng Lưu Bang chinh chiến, giành thiên hạ nên sau này Lưu Giao được sắc phong là Sở vương. Theo sử sách, Từ Châu khi xưa thuộc địa phận của nước Sở. Do vậy, việc tìm thấy lăng mộ của Sở Nguyên Vương là điều dễ hiểu. Nhóm chuyên gia cho hay do là nơi an nghỉ của Sở Nguyên Vương nên diện tích của lăng mộ lên tới hơn 700 m2. Khi tiến vào bên trong lăng mộ, họ vô cùng kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy một cung điện hoàn chỉnh nằm dưới lòng đất. Lăng mộ của Sở Nguyên Vương gần như được khoét sâu vào lòng núi. Bên trong mộ cổ có 15 phòng với kích thước tương đương nhau. Các phòng được chia thành các mục đích sử dụng khác nhau như: phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp... Thậm chí, mộ cổ này còn có cả chuồng cho ngựa. Ở phía Nam của lăng mộ là nơi đặt quan tài của Sở Nguyên Vương. Trong khi khu vực phía Bắc của mộ là nơi yên nghỉ của thê thiếp. Ở phía trước của lăng mộ là một thiết kế mô phỏng tương tự như một nơi đãi khách, thờ tự của chủ nhân. Ngay trước lăng mộ có đặt một tấm bia được khắc nội dung đại ý là: gửi các bậc hiền sĩ đời sau, tuy là vua nước Sở nhưng ông xin thề với trời rằng trong lăng mộ không có báu vật mà chỉ có xương cốt. Ngay trước lăng mộ có đặt một tấm bia được khắc nội dung đại ý là: gửi các bậc hiền sĩ đời sau, tuy là vua nước Sở nhưng ông xin thề với trời rằng trong lăng mộ không có báu vật mà chỉ có xương cốt. Dù vậy, các chuyên gia vẫn tìm thấy hơn 100 hiện vật bên trong mộ cổ của Sở Nguyên Vương bao gồm: cỗ xe ngựa bằng đồng, chiến binh đất nung ấn tín, tiền cổ, đồ trang sức bằng ngọc, bộ giáp ngọc… Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

