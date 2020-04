Dự án Nhơn Đức Cty Vạn Phát Hưng sai phạm gì... 4 đơn vị bị kiểm điểm?

4 đơn vị bị kiểm điểm vì sai phạm tại dự án khu dân cư Nhơn Đức



Mới đây, UBND TP HCM vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện dự án khu dân cư Nhơn Đức tọa lạc tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè do Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (gọi tắt là Công ty Vạn Phát Hưng) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án này có quy mô 9,33 ha, đến nay đã hết thời gian được chấp thuận đầu tư nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, đã phát sinh một số sai phạm, thiếu sót thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, quản lý, sử dụng tài sản công, kinh doanh bất động sản, thuế...

Dự án khu dân cư Nhơn Đức tọa lạc tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè do Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng có nhiều sai phạm.

Do vậy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thành phố và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố và Thanh tra thành phố trong thời hạn 30 ngày.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án của Công ty Vạn Phát Hưng đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt.

Chỉ đạo UBND xã Nhơn Đức và các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép trong dự án.

Đối với việc khắc phục các sai phạm tại dự án trên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nguyên nhân, trách nhiệm trong việc Công ty Vạn Phát Hưng chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án trên và xin ý kiến Hội đồng thấm định giá đất thành phố để trình UBND thành phố xem xét, quyết định về số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của Công ty Vạn Phát Hưng.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè và các cơ quan có liên quan xác định lại chính xác phần diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án, từ đó đề xuất việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan của chủ đầu tư tại dự án theo đúng quy định.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Xây dựng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản trong quá trình thực hiện dự án của Công ty Vạn Phát Hưng.

Còn Cục trường Cục Thuế thành phố kiểm tra việc Công ty Vạn Phát Hưng phân bổ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm chi phí thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân hơn 52 tỷ đồng (công ty chưa cung cấp tài liệu chi tiết để chứng minh), nhưng trên thực tế chi phí này đã được tính khấu trừ hoàn toàn vào tiền sử dụng đất phải nộp để kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra số tiền gần 659 tỷ đồng mà Công ty Vạn Phát Hưng đã nhận từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường về khoản hoàn trả liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất tại dự án để xác định thuế giá trị gia tăng chủ đầu tư phải nộp theo đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước.

Biết gì về chủ đầu tư dự án khu dân cư Nhơn Đức?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Vạn Phát Hưng - Chủ đầu tư dự án khu dân cư Nhơn Đức được sáng lập bởi ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành. Tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, ngày 4/10/2006 doanh nghiệp này được thành lập, có trụ sở chính tại địa chỉ số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.

Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Võ Anh Tuấn.

Ngành nghề đăng ký là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ông Võ Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Phát Hưng; người thứ 3 từ trái sang). (Ảnh: https://vanphathung.com).



Danh sách hội đồng quản trị năm 2019 của Công ty Vạn Phát Hưng.

Trong khi đó, trên web https://vanphathung.com giới thiệu, Công ty Vạn Phát Hưng gồm có các Công ty thành viên là: Công ty CP Quản lý Việt Hưng, Công ty CP Xây dựng Thuận Hưng, Công ty CP Dịch vụ Thương mại du lịch CTC, Công ty CP Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

Năm 2009, cổ phiếu của Vạn Phát Hưng được chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Đây cũng được xem là giai đoạn phát triển “rực rỡ” nhất của doanh nghiệp này bởi thị trường bất động sản thời kỳ này vô cùng sôi động.

Giai đoạn 2011 - 2014, doanh nghiệp này phải hoạt động theo kiểu lay lắt. Đến năm 2015, kết quả kinh doanh quý 3/2015 doanh thu của Vạn Phát Hưng chỉ bằng một nửa cùng kỳ, đồng thời lỗ gần 8 tỷ đồng.

Gần đây nhất, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 cho thấy, doanh thu thuần của Công ty Vạn Phát Hưng chỉ đạt 15,8 tỷ đồng, giảm mạnh 95% so với cùng kì năm 2018 (344,7 tỷ đồng). Thậm chí, giá vốn bán hàng cũng giảm mạnh 94% so với cùng kỳ nhưng do doanh thu thuần sụt giảm mạnh đã khiến lãi gộp của doanh nghiệp này giảm 96% so với cùng kỳ về gần 6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Vạn Phát Hưng cũng chỉ đạt 2,25 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 83,53 tỷ đồng quí 4/2018.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty Vạn Phát Hưng ghi nhận 1.779 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm.

Theo lý giải của Công ty Vạn Phát Hưng, lợi nhuận sau thuế quí 4 và cả năm 2019 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 2 khối chung cư (Thương mại dịch vụ và y tế) từ các năm trước vẫn chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong năm nay mặc dù Công ty đã hoàn tất thu tiền từ 2 khối chung cư này. Đồng thời, trong năm Công ty vẫn chưa triển khai công tác bán hàng cho dự án mới. Toàn bộ kế hoạch bán hàng cho dự án mới là dự án C.T.C phường Long Trường Quận 9 sẽ được chuyển sang năm 2020.

Theo một số cơ quan truyền thông, Vạn Phát Hưng từng dính phải lùm xùm “án phạt” , cụ thể: Trước đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp này số tiền 60 triệu đồng. Nguyên nhân do Vạn Phát Hưng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, chậm công bố hàng loạt báo cáo: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Quyết định vi phạm thuế số 4600/QĐ-CT ngày 27/9/2017; Quyết định số 280/QĐ-CCT ngày 15/01/2018.

Tháng 9/2018, Vạn Phát Hưng cũng bị cục Thuế TP HCM bêu tên khi nợ thuế trên 35 tỷ đồng.