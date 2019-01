Xuýt xoa loạt món đồ đấu giá đắt nhất thế giới

Năm 1947, một thanh niên ở Massachusetts, Mỹ đã nhận được những đồng tiền lẻ từ căng tin của trường và không ngờ được rằng, một trong số những đồng tiền ấy sau này được định giá lên đến 6 con số. Đồng xu rất hiếm bằng đồng đỏ được đúc nhầm năm 1943 khi tất cả các đồng xu của Mỹ được cho là làm bằng thép tráng kẽm. Nó được định giá lên tới 170.000 đô la Mỹ. Chú chó làm bằng thép không gỉ được láng bóng bằng một lớp phủ màu cam của Jeff Koons được trưng bày tháng 10/2013 tại New York. Món đồ này được bán với giá 58.405.000 đô la Mỹ và rõ ràng không phải là một món đồ để chơi! Chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 của Scaglietti được bán tại một cuộc đấu giá vào tháng 8/2018, với giá 48,4 triệu đô la Mỹ để trở thành chiếc xe giá trị nhất tại một cuộc đấu giá. Chai rượu whisky Macallan Valerio Adamai 1926 được bán với giá bán kỷ lục thế giới là 700.000 bảng Anh tại cuộc đấu giá ở Edinburgh vào tháng 10/2018 cộng với phí bảo hiểm 148.000 bảng Anh để biến nó thành loại whisky đắt nhất với giá 848.000 bảng Anh (1.104,403,82 đô la Mỹ). Đồng xu vàng hình đại bàng 1933 được bán với giá 7,6 triệu đô la Mỹ. Một chiếc bát hình hoa thuốc phiện Falangcai được trưng bày trước truyền thông cho Sự kiện bán tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc của nhà đấu giá Sotheb vào tháng 8/2018. Chiếc bát này được bán với giá 2.1621.622.13 đô la Mỹ. Theo nhân viên của nhà đấu giá Sothotti, sản phẩm này là đại diện xuất sắc nhất về đồ sứ Qianlong Falangcai trong tay những nhà tư nhân Hồng Kông. Chiếc váy được Marilyn Monroe mặc trong buổi hát chúc mừng sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy vào tháng 5/1962, được trưng bày trong một tủ kính tại nhà đấu giá Julien ở Los Angeles vào tháng 11/2016 trước khi đấu giá. Chiếc váy mang tính biểu tượng này đã được bán với mức giá kỷ lục 4,81 triệu đô la Mỹ. Thẻ bóng chày in hình vận động viên Honus Wagner đã phá vỡ các kỷ lục về việc bán bất kỳ tấm thẻ nào với giá 3,2 triệu đô la Mỹ vào tháng 10/2016. Viên kim cương xanh 12,03 cara được bán với giá 48.468.158 đô la Mỹ, kỷ lục thế giới về một viên đá quý được bán đấu giá vào năm 2015. Tác phẩm nghệ thuật "Les femmes Keyboardlger" (phiên bản O) được vẽ bởi họa sĩ Pablo Picasso được trưng bày tại Christie vào tháng 5/2015 tại thành phố New York. Bức tranh được bán với giá kỷ lục 179.365.000 đô la Mỹ, khiến nó trở thành bức tranh đắt nhất từng được bán.

