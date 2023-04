Dự án bất động sản nào ở Hà Nội được “bán nhà trên giấy”?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh Bất động sản.



Theo đó, tính đến ngày 13/4, trên địa bàn thành phố chỉ có 7 dự án đủ điều kiện được được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai (hay còn gọi là nhà trên giấy). Trong số 7 dự án, có 1 dự án là nhà ở xã hội, còn lại là các dự án thương mại. 7 dự án này nằm rải rác ở các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Long Biên và huyện Thường Tín.

Cụ thể, quận Thanh Xuân có 2 dự án gồm: Tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora ở Triều Khúc do Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình làm chủ đầu tư; Khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân VihaComplex ở phố Nguyễn Tuân do liên danh Công ty CP In và Thương mại Thống Nhất và Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ làm chủ đầu tư.

Tại quận Đống Đa có dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng (Miracle Tower) do Công ty CP In 15 làm chủ đầu tư.

Tương tự, quận Nam Từ Liêm có 2 dự án gồm: Dự án nhà ở xã hội tại ô đất HH-02A thuộc quỹ đất 20% của dự án đầu tư xây dựng nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu do liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 và Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS làm chủ đầu tư; dự án tòa chung cư U38.1 thuộc lô đất F3-CH02 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ-Đại Mỗ-Vinhomes Park do Công ty CP Kinh doanh Bất động sản S-Vin Việt Nam làm chủ đầu tư.

Còn quận Long Biên có dự án Nhà ở cao tầng để bán tại ô đất CT7 phường Phúc Đồng, quận Long Biên ở phường Phúc Đồng do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Long Biên làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, tại huyện Thường Tín có dự án Nhà ở thấp tầng để bán đối với các ô đất OM.20,OM.24, OM.25, OM.26, OM.27, OM.28 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Kim Cương làm chủ đầu tư.

Thông tin liên quan, tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2023 của Bộ Xây dựng mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, lượng giao dịch bất động sản trong quý đầu năm 2023 giảm so với quý cuối năm ngoái chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý I/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý IV/2022. Theo đó, số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án so với 22 dự án của quý IV/2022 và 39 dự án của quý I/2022.

Bên cạnh đó, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án so với 59 dự án của quý IV/2022 và 56 dự án của quý I/2022; số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án so với 28 dự án của quý IV/2022 và 22 dự án của quý I/2022.

Mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư trung và dài hạn. Trên thị trường bất động sản, số lượng dự án căn hộ chung cư mở bán mới trong quý I/2023 không nhiều, chủ yếu vẫn đến từ phân khúc trung, cao cấp và tập trung ở một số tỉnh, thành phố lớn.

Đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý I/2023, cả nước có 1 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Cũng trong quý I/2023, có 397 dự án đang triển khai với quy mô 453.426 căn, trong đó, đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn; đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở (dự án đất nền), trong quý đầu năm ghi nhận 11 dự án hoàn thành với 1.237 ô đất nền, giảm 56% so với quý IV/2022. Số lượng dự án đang triển khai xây dựng là 248 dự án với 66.523 ô đất nền; tăng 25% so với quý IV/2022. Ngoài ra, có 6 dự án được cấp phép mới với 309 ô đất nền; giảm 71% so với quý IV/2022.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quý I/2023 có tổng cộng 106.401 giao dịch bất động sản thành công, giảm 35% so với quý IV/2022 chỉ đạt 65% và giảm 39% so với quý I/2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền. Cụ thể, lượng giao dịch đối với đất nền giảm 55% so với quý IV/2022 và giảm 56% so với quý I/2022. Tuy nhiên, lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng gần gấp 4 lần (272%) so với quý IV/2022 và tăng gần gấp 3 lần (gần 193%) so với quý I/2022.

Liên quan đến danh sách dự án nhà ở xã hội được giao Bộ Xây dựng công bố được vay theo gói 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết đã báo cáo Chính phủ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thúc đẩy gói này. Theo đó, Bộ Xây dựng xin phép uỷ quyền công bố danh mục dự án nhà ở xã hội tại địa phương. Các dự án được giao đất, cấp phép… sẽ được UBND tỉnh công bố và ngân hàng căn cứ danh sách sẽ xem xét giải ngân đúng yêu cầu. Việc này sẽ thúc đẩy gói 120.000 tỷ đồng triển khai sớm vào thực tế và xác định đối tượng nhanh nhất.