Hot girl “Mắt biếc” sau 2 năm phát tướng vì bệnh giờ ra sao?

Được biết đến với vai Hà Lan trong Mắt biếc, hot girl Trúc Anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ vẻ đẹp trong veo, đôi mắt to tròn to biết nói. Vụt sáng với vai diễn Hà Lan, hot girl "Mắt biếc" vụt sáng thành ngôi sao trẻ ăn khách. Khi sự nghiệp đang trên đà tiến triển, Trúc Anh vướng lùm xùm với một nhà sản xuất. Thêm vào đó, cô cũng gặp vấn đề về sức khoẻ và cân nặng, khiến ngoại hình "kém sắc" đi trông thấy. Thời điểm đó, hot girl Trúc Anh xuất hiện với thân hình phát tướng, cô tăng liền 8kg và đạt mức cân nặng 62kg. Với thân hình này Trúc Anh thậm chí còn bị nghi ngờ mang thai. Sau khoảng 2 năm vắng bóng, Trúc Anh của hiện tại đã thay đổi cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Trúc Anh cho biết cô đang tập trung hoàn thành dự án phim truyền hình đang quay. Sau đó, nữ diễn viên sẽ trở lại hoàn thành chương trình đại học. Ngoài ra, Trúc Anh còn bất ngờ tiết lộ cô đang làm bà chủ của một chuỗi cơm tấm. Hiện tại, thương hiệu đồ ăn của người đẹp có 2 cơ sở đi vào hoạt động và một cơ sở sắp khai trương. Trúc Anh cho hay ý định mở quán cơm tấm là để nối tiếp ước mơ của mẹ. Cô nàng dù chưa lấy lại vóc dáng như thời mới nổi nhưng phần nào đã thon gọn hơn. Nhờ nỗ lực của bản thân và sự động viên của gia đình, Trúc Anh đã lấy lại được vóc dáng và cân bằng được cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô tự tin chia sẻ hình ảnh diện trang phục ôm dáng, khoe sắc vóc săn chắc, thần thái rạng rỡ. Cô may mắn vì luôn có mẹ và các cộng sự bên cạnh để cùng bàn bạc và thảo luận cho sự nghiệp sắp tới. Ảnh: FBNV

