Đồng Tháp: Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu gần 40 tỷ đồng

Trúng gói thầu “khủng”

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định 197/QĐ-QLDA ngày 25/10/2024, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Thi công xây dựng các hạng mục + Khối Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm; + Khối Ươm tạo khởi nghiệp và Hội trường đa chức năng; + Các công trình phụ trợ bao gồm: Nhà che máy bơm, Cổng - Hàng rào, Bể chức nước PCCC; + Các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Sân đường nội bộ, Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, cây xanh – thảm cỏ; - Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, hệ thống máy lạnh trung tâm và cục bộ (danh mục thiết bị theo dự án được phê duyệt).

Theo quyết định, Liên danh xây dựng không gian khởi nghiệp Đồng Tháp (gồm: Công ty cổ phần Nhân Bình, Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Hòa Lan, Công ty TNHH thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy Nhà Bè) trúng thầu, với giá 39,259 tỷ đồng ( giá dự toán 39,602 tỷ đồng); nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ; thời gian thực hiện hợp đồng 210 ngày…

Một phần quyết định số 197/QĐ-QLDA ngày 25/10/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trinh dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Nguồn: MSC

Trước đó gói thầu nêu trên được công bố 20/09/2024; hoàn thành mở thầu ngày 10/10/2024, với 3 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Liên danh xây dựng không gian khởi nghiệp Đồng Tháp, giá dự thầu 39,259 tỷ đồng; Tổng công ty cổ phần công trình Viettel, giá dự thầu 39,480 tỷ đồng (giá dự thầu sau giảm giá 35,926 tỷ đồng); Liên danh Công ty Thịnh - Lợi - Nguyễn dự thầu với giá 38,928 tỷ đồng (giá dự thầu sau giảm giá 35,813 tỷ đồng).

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số 385/TB-QLDA, ngày 25/10/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Tổng công ty cổ phần công trình Viettel bị loại với lý do: “Có E-HSDT được đánh giá không đạt tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT: tại các điểm 1.1 khoản 1; khoản 2; điểm 3.2 khoản 3; điểm 4.2 khoản 4; khoản 5 và khoản 6. Chỉ tiết tại báo cáo đánh giá ngày 21/10/2024 của tổ chuyên gia”;

Liên danh Công ty Thịnh - Lợi - Nguyễn bị loại với lý do: “Có E-HSDT được đánh giá không đạt tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT: tại các điểm 1.1 khoản 1; khoản 2; khoản 3; khoản 5 và khoản 6. Chỉ tiết tại báo cáo đánh giá ngày 21/10/2024 của tổ chuyên gia”.

Được biết, Gói thầu nêu trên thuộc dự án Xây dựng Không gian khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư 62,950 tỷ đồng, nhằm Xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp của tỉnh Đồng Tháp nhằm đáp ứng cơ sở vật chất hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thực hiện kết nối với các nguồn lực trong và ngoài Tỉnh để hỗ trợ, ươm tạo cho các cá nhân, nhóm cá nhân, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến xây dựng, triển khai thực hiện dự án khởi nghiệp.

Năng Lực các thành viên trúng thầu

Công ty cổ phần Nhân Bình (địa chỉ Đường Nguyễn Thanh Bình, KĐT Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) thành lập ngày 07/01/2009; ông Trần Văn Đương là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, công ty đã tham gia 119 gói thầu, trong đó trúng 80 gói, trượt 31 gói, 6 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 8.431 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 2.020 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 6.410 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 87.31%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 96.04%. Địa phương đơn vị tham gia thầu nhiều nhất là Hà Nội (34 gói thầu).

Tại Đồng Tháp, đơn vị tham gia và trúng 15/18 gói thầu trong vai trò độc lập và liên danh, tổng giá trị trúng thầu hơn 848 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 4/4 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 187 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/2 gói thầu do Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 10 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 41 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 122 tỷ đồng …

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Hòa Lan (địa chỉ đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP HCM) thành lập ngày 28/04/1999; ông Nguyễn Văn Đước là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 9/2014 đến nay, công ty đã tham gia 70 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 14 gói, 3 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.432 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 253 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.179 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 82.72%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 96.53%. Địa phương đơn vị tham gia thầu nhiều nhất là TP HCM (11 gói thầu).

Tại Đồng Tháp, đơn vị tham gia và trúng 2/3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 47 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 18,7 tỷ đồng…

Công ty TNHH thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy Nhà Bè (địa chỉ đường Dương Cát Lợi, khu Phố 4, thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP HCM) thành lập ngày 30/07/2012; ông Trần Văn Bình là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 9/2019 đến nay, công ty đã tham gia 3 gói thầu, trong đó trúng 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu 67 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 3,8 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 63 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 0%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 89,98%. Các tỉnh thành đã tham gia thầu: An Giang (1 gói), Vĩnh Long (1 gói), Đồng Tháp (1 gói).