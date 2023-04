Động thái mới của Vinahud tại dự án Grand Mercure Hội An

Trong đó, đặt mục tiêu nắm giữ thêm cổ phần chi phối tại Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải - chủ đầu tư dự án Grand Mercure Hội An.

Hiện tại, Vinahud đang là cổ đông sở hữu 49% cổ phần tại Công ty Xuân Phú Hải. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đây, đảm bảo khả năng chi phối (trên 51%) để chủ động trong các phương án đầu kinh doanh trong năm 2023.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu sẽ bằng cách mua tối đa 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Friends (cổ đông đang sở hữu 28,5 triệu cổ phần, chiếm 50,9867% cổ phần của Xuân Phú Hải).

Dự án Grand Merure Hoi An có diện tích đất khoảng 7ha, tại Khối Hà My Đông A – phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là một quần thể nghỉ dưỡng gồm 118 căn villa và 785 căn khách sạn hướng biển.

Theo kế hoạch, năm 2023 Vinahud sẽ thúc đẩy và mở rộng doanh thu mảng bất động sản, đầu tư tài chính, hoạt động đầu tư mua bán sáp nhập công ty, dự án tiềm năng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động. Vinahud cũng xác định phát triển bất động sản đều mang tính chất trung, dài hạn, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục pháp lý, thiết kế và xây dựng, triển khai bán hàng.

Được biết, ngoài dự án Grand Merure Hoi An Vinahud còn thực hiện hàng loạt dự án lớn trên cả nước như: Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Việt Nam tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình có diện tích 65ha, quy mô 231 lô biệt thự, 01 nhà sàn độc đáo, khách sạn 4 sxao với khuôn viên 2,8ha.

Hay như dự án Thung Cả golf & Resort tại phường Quỳnh Lâm và xã Độc Lập, TP Hòa Bình có diện tích 500ha, quy mô gồm 72 phố kiểu mẫu, 28 căn làng phố Châu Âu, 44 lô Shophouse, 226 căn biệt thự, 1,9 triệu m2 đất sân golf 600 phòng resort công viên nước, 200 phòng resort đồng quê, 400 phòng khách sạn lâu đài, 350 phòng khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng.

Khu đô thị năng lượng xanh Tuy Hòa – Phú Yên tại xã An Chấn (huyện Tư An) -Xã An Phú (TP. Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên với diện tích 130ha. Quy mô gồm: 305 shophouse, 292 lô liền kề, 309 Biệt thự song lập và 217 Biệt thự đơn lập.

Tìm hiểu cho thấy, Vinahud được thành lập năm 2007, có trụ sở tại số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vốn điều lệ của Vinahud tính đến ngày 31/12/2022 là 380 tỷ đồng.