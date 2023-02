Bán Sài Gòn Riverview cho cty con của Hải An giá khoảng 166 tỷ

Ngày 20/2, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại công ty CTCP Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest.

Theo Nghị quyết, DXG sẽ chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phiếu Sài Gòn Riverview, tương đương 99,99% vốn, cho Hội An Invest với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị thương vụ ước tính hơn 166 tỷ đồng.

Mục đích chuyển nhượng là nhằm tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của Sài Gòn Riverview theo định hướng của Công ty. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Sài Gòn Riverview và Hội An Invest vẫn là những pháp nhân có quan hệ với DXG.

DXG chuyển nhượng 1 doanh nghiệp.

Hội An Invest được thành lập từ năm 2017, từng là công ty con của DXG. Tuy nhiên, ngày 8/6/2021, HĐQT DXG đã thông qua chuyển nhượng toàn bộ gần 250 triệu cổ phiếu (99,99%) nắm giữ tại Hội An Invest cho công ty con khác là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với mức giá 10.000 đồng/cp, tương đương 2.500 tỷ đồng.