Đồng Nai: Cty Tuấn Tú trúng 3 gói thầu của Ban ATGT, tỷ lệ tiết kiệm 30-40%

Trúng liên tiếp 3 gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm cao

Tại gói thầu Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng Đường Bắc Sơn – Long Thành: Km0+000 – Km4+500 tại huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công), Phó trưởng ban chuyên trách của Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai - ông Não Thiên Anh Minh đã ban hành quyết định số 455/QĐ-BATGT về việc phê duyệt nhà thầu đối với Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú trúng thầu với giá 2,235 tỷ đồng.

Gói thầu trên thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng Đường Bắc Sơn – Long Thành: Km0+000 – Km4+500 tại huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, giá gói thầu này có giá 3,701 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông).

Quyết định số 455/QĐ-BATGT. Nguồn: MSC.

Tại thời điểm đóng thầu, ngoài Xây lắp Tuấn Tú còn có 8 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Lộc Lan Anh; CTCP Cơ điện và Môi trường Việt Nam; CTCP Giải pháp cơ điện MES; CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng Đông Á; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Long Huỳnh; Công ty TNHH Cơ khí xây dựng - Thí nghiệm điện Quốc Tuấn; Công ty TNHH Sản xuất - thương mại và dịch vụ Đại Quang Phát.

Cũng trong ngày 29/11/2024, ông Não Thiên Anh Minh ban hành Quyết định số 454/QĐ-BATGT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 01 (xây dựng ): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Võ Văn Tần: Km0+000 – Km2+100; đường Số 10 khu phố Suối Tre: Km0+000 – Km1+200; đường Số 2, Hàng Gòn: Km1+000 – Km3+400; đường Số 2, Bàu Sen (đường cầu Bến Ngựa): Km0+000 – Km1+600; đường tổ 12 -13 Khu phố Núi Đỏ: Km0+000 – Km1+100 tại thành phố Long Khánh (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công).

Gói thầu này thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Võ Văn Tần: Km0+000 – Km2+100; đường Số 10 khu phố Suối Tre: Km0+000 – Km1+200; đường Số 2, Hàng Gòn: Km1+000 – Km3+400; đường Số 2, Bàu Sen (đường cầu Bến Ngựa): Km0+000 – Km1+600; đường tổ 12 -13 Khu phố Núi Đỏ: Km0+000 – Km1+100 tại thành phố Long Khánh. Giá gói thầu là 6,485 tỷ đồng.

Theo đó, vượt qua 6 đối thủ, liên danh Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Tú và Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Đại Hải (gọi tắt là Liên danh Tuấn Tú & Đại Hải) trúng thầu với giá 4,368 tỷ đồng.

Quyết định số 454/QĐ-BATGT. Nguồn: MSC

Ở gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bình Lộc – Suối Tre: Km1+500 – Km2+300; đường tổ 1 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang đi tổ 23 khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh (Đường số 1, Bảo Quang): Km0+000 - Km4+300; đường Tổ 4 ấp Ruộng Tre đi Tổ 7 ấp Thọ An, xã Bảo Quang (Đường số 6, Bảo Quang): Km0+000 tại thành phố Long Khánh (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công), Liên danh Công Ty TNHH Xây Lắp Tuấn Tú và Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Đại Hải (gọi tắt là Liên danh Tuấn Tú & Đại Hải) cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 4,539 tỷ đồng theo Quyết định số 457/QĐ-BATGT - do ông Não Thiên Anh Minh ký.

Quyết định số 457/QĐ-BATGT. Nguồn: MSC.

Gói thầu này thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bình Lộc – Suối Tre: Km1+500 – Km2+300; đường tổ 1 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang đi tổ 23 khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh (Đường số 1, Bảo Quang): Km0+000 - Km4+300; đường Tổ 4 ấp Ruộng Tre đi Tổ 7 ấp Thọ An, xã Bảo Quang (Đường số 6, Bảo Quang): Km0+000, tại thành phố Long Khánh. Giá gói thầu 7,321 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong 1 ngày, riêng Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã được Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai ký phê duyệt lựa chọn 3 gói thầu, với giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu đến 30-40%, đồng thời vượt qua rất nhiều đối thủ.

Xây lắp Tuấn Tú vẫn đang chờ 1 gói thầu của Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú (địa chỉ tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), ông Trần Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc là người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 6/3/2023).

Ông Hiển cũng là người góp vốn đến 1,4 tỷ đồng (70%), còn ông Trần Đức Hạnh góp 600 triệu đồng (30%).

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, Công ty Tuấn Tú đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 5 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng hơn 47,178 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị với vai trò liên danh là 30,094 tỷ đồng.

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả của Gói thầu số 08 (xây dựng): Thi công xây dựng phần điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, di dời hạ tầng kỹ thuật (bao gồm Đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư. Giá gói thầu là 9,297 tỷ đồng.