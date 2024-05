Doanh thu HDG bứt phá, cổ phiếu được khuyến nghị

Dự án Hado Charm Villas giai đoạn 3. Ảnh: HDG

Năm 2023, Tập đoàn Hà Đô (HDG) ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm so với năm 2022. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt giảm 19,3% và 36,4% xuống còn 2.900 tỷ đồng và 866 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do hiệu quả hoạt động yếu kém của hai mảng cốt lõi: điện và bất động sản.



Doanh thu mảng bất động sản giảm 74,7% xuống còn 403 tỷ đồng do chỉ bàn giao được 25 căn hộ Hado Charm Villas trong năm 2023, so với 112 căn vào năm 2022.



KQKD năm 2023 của Tập đoàn Hà Đô, Nguồn: HDG, SSI Research

Tương tự, mảng điện cũng trải qua một năm khó khăn với doanh thu giảm 16% do sản lượng thủy điện giảm 16% vì ảnh hưởng của El Nino và giá thị trường điện (FMP) thấp hơn 9%. Tuy nhiên, mảng dịch vụ khách sạn và cho thuê bất động sản lại ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp nhờ tỷ lệ lấp đầy cao.



Sang quý 1/2024, xu hướng giảm sút tiếp tục diễn ra. Doanh thu và LNST của HDG lần lượt giảm 11,3% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 848 tỷ đồng và 264 tỷ đồng.



Nguyên nhân chính là do mảng điện tiếp tục hoạt động kém hiệu quả, với doanh thu giảm 24% và lợi nhuận gộp giảm 33% vì sản lượng giảm 30%. Trong đó, sản lượng thủy điện giảm 37% do El Nino và sản lượng điện mặt trời giảm 7% do điều kiện gió.



KQKD Q1/2024 của Tập đoàn Hà Đô. Nguồn: HDG, SSI Research

Mảng bất động sản ghi nhận doanh thu 315 tỷ đồng từ việc bàn giao toàn bộ số căn hộ còn lại của dự án Hado Charm Villas. HDG dự kiến mở bán đợt 3 với 108 căn hộ còn lại.



Trong thời gian tới, HDG sẽ tập trung vào việc bán nốt 108 căn biệt thự còn lại (khoảng 15.000 m2) của dự án Hado Charm Villas trong giai đoạn 3 vào nửa cuối năm 2024. Doanh thu dự kiến cho giai đoạn này là 1.400 - 1.500 tỷ đồng và sẽ được ghi nhận vào năm 2025.



Hai dự án Hado Minh Long và Hado Green Lane đang vướng mắc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do đó, khả năng triển khai dự án chỉ có thể diễn ra trong năm 2025 và doanh thu sẽ được ghi nhận từ năm 2026 đến 2029.



Danh mục dự án bất động sản của HDG. Nguồn: HDG, SSI Research

Bên cạnh đó, tập đoàn có kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp với tổng diện tích khảo sát hơn 1.000 ha tại các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Long An, Cần Thơ và Ninh Thuận. Công ty dự kiến đẩy mạnh đầu tư mảng này từ năm 2024, tập trung vào các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định và Quảng Ninh.



Mảng điện của HDG đang gặp một số khó khăn do yếu tố pháp lý và điều kiện thời tiết. Vấn đề pháp lý liên quan đến nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 khiến HDG bị áp dụng chiết khấu 10% khi định giá.



Sản lượng điện cũng dự kiến giảm do El Nino và điều kiện gió không thuận lợi. Dự án điện mặt trời Infra 1 cũng đang gặp khó khăn về giá bán điện (FIT). Tuy nhiên, HDG vẫn có tiềm năng phát triển trong tương lai với 9 dự án thủy điện và điện gió khác. Hai dự án điện gió khả thi nhất là 7A mở rộng và Phước Hữu.



HDG cũng dự kiến 2 dự án thủy điện đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025-2026. Khả năng tăng trưởng trong tương lai của HDG phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề pháp lý, điều kiện thời tiết và giá bán điện tái tạo.



Dự báo sản lượng tiêu thụ điện của HDG trong năm 2024. Nguồn: HDG, SSI Research

Năm 2024, Tập đoàn Hà Đô (HDG) dự kiến đạt doanh thu 2.9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 972 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 12,2% so với năm 2023. Mức tăng trưởng này được đánh giá là thận trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.



Điểm sáng trong kế hoạch kinh doanh của HDG là chính sách chia cổ tức hấp dẫn cho nhà đầu tư. Cụ thể, năm 2023, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (tức là 10 cổ phiếu hiện hữu được tặng 1 cổ phiếu mới).



Sang năm 2024, HDG đặt kế hoạch chi trả cổ tức ban đầu 15% vốn điều lệ. Mức chi trả thực tế, hình thức và thời gian thanh toán sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.



Dựa trên các dự báo trên, SSI Research ước tính LNST của HDG trong năm 2025 sẽ tăng trưởng 112% so với năm 2024. Với mức giá mục tiêu 36.900 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 12% so với giá thị trường hiện tại, SSI đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu HDG.