Hà Tĩnh: Khai thác nguồn nước không phép, doanh nghiệp bị xử phạt

Ngày 13/3, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng ( trụ sở tại Số 505, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) với số tiền 120 triệu đồng.



Được biết, công ty này đã có hành vi “Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp với lưu lượng 6.036 m3 /ngày đêm tại công trình Nhà máy cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng không có giấy phép khai thác theo quy định”.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng.

Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại Điểm c khoản 7 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.



Quyết định xử phạt trên không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do: Công ty không phát sinh lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công trình Nhà máy cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian áp dụng tính số lợi bất hợp pháp theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP. Đồng thời quyết định cũng không áp dụng biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước với lý do: Hành vi vi phạm không gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.