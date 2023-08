Chứng khoán ngày 17/8: HDG phù hợp thị trường, PVT và SCS trung lập

PVT (Khuyến nghị Trung lập): Hưởng lợi từ chu kỳ đi lên của ngành

Chứng khoán SSI : PVT tiếp tục cải thiện tình hình tài chính trong Q2/2023, hưởng lợi từ chu kỳ đi lên của ngành tàu chở dầu. Doanh thu mảng vận tải tăng 2% svck, lợi nhuận gộp tăng 9% svck và LNTT tăng 45% svck bao gồm khoản lãi bất thường từ việc thanh lý tàu là 56 tỷ đồng. LNTT không bao gồm khoản lãi bất thường sẽ tăng 27% svck, tương đương với mức tăng 26% svck trong Q1/2023. Trong Q2, PVT đã bán 2 tàu cũ (Apollo Pacific và PVT Dragon), ghi nhận khoản lãi bất thường 56 tỷ đồng, cao hơn 10 tỷ đồng so với kỳ vọng trước đó do giá sắt vụn tăng.

Biên lợi nhuận mảng vận tải cải thiện đáng kể lên 23% trong Q2/2023, giúp lợi nhuận gộp tăng 15% svck đạt 412 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong lịch sử của PVT và vượt qua kỳ vọng của chúng tôi. Nguyên nhân chính giúp tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng vận tải tăng cao hơn bao gồm: biên lợi nhuận định mức của mảng thị trường nội địa cao hơn, gia hạn hợp đồng thuê tàu có định hạn với mức giá cao hơn trên thị trường quốc tế và đội tàu tăng trưởng mạnh.

Giá cho thuê tàu định hạn đối với ngành tàu chở dầu yếu và bắt đầu phản ánh việc giá giao ngay trở về mức bình thường (vào tháng 6, giá giao ngay của cả tàu chở dầu sản phẩm và tàu chở dầu thô đã trở lại mức của tháng 1/2022 trước khi xảy ra chiến tranh giữa Nga-Ukraine). Giá cho thuê tàu chở dầu sản phẩm giảm 9% so với quý trước, trong khi giá cho thuê tàu chở dầu thô giảm 1% so với quý trước. Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng giá cho thuê tàu sẽ giảm hơn nữa để phản ánh tình hình giá cho thuê giao ngay. Về dài hạn, giá cho thuê tàu định hạn có thể sẽ không trở lại mức năm 2021 do nhu cầu vận chuyển dầu và dầu sản phẩm liên tục tăng cao (dựa trên nhu cầu tấn-quãng đường) do những thay đổi về địa chính trị. Theo đó, chúng tôi áp dụng mức giá cho thuê thấp hơn trong năm 2024 vào các ước tính để phản ánh quan điểm này.

Chúng tôi nâng 5% ước tính LNTT cốt lõi trong năm 2023 đạt 1,45 nghìn tỷ đồng (+24% svck). Bao gồm khoản lãi bất thường 94 tỷ đồng, ước tính LNTT năm 2023 mới của chúng tôi là 1,55 nghìn tỷ đồng, +6% svck (tăng từ 1,48 nghìn tỷ đồng). Điều này có nghĩa là trong nửa cuối năm 2023, chúng tôi ước tính LNTT cốt lõi đạt 772 tỷ đồng (+29% svck). LNTT dự kiến sẽ giảm 4,3% svck trong năm 2024, do chúng tôi giả định công ty ghi nhận khoản lãi bất thường thấp hơn trong năm 2024 và LNTT cốt lõi không đổi nếu loại trừ các khoản lãi bất thường trong cả hai năm.

Hạ khuyến nghị xuống Trung lập (từ Khả quan), với giá mục tiêu năm 2024 là 24.000 đồng/cổ phiếu (từ 23.200 đồng/cổ phiếu). PVT đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2023 và 2024 lần lượt là 8,27x và 9,0x, ở mức cao nhất trong biên độ P/E lịch sử. PVT vẫn là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi trong ngành tàu chở dầu (hiện đang trong chu kỳ tăng trưởng) với khả năng quản lý tốt, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu tại các nhịp điều chỉnh.

Yếu tố hỗ trợ ngắn hạn: Q3/2022 là quý có mức nền kết quả kinh doanh cao, do đó, KQKD Q3 có thể sẽ là yếu tố kém tích cực. Khi mùa đông đến gần, chúng tôi kỳ vọng giá giao ngay sẽ cải thiện nhờ tính chất mùa vụ của ngành, điều này có thể hỗ trợ giá cổ phiếu.

Quan điểm 3 năm: PVT đang nhanh chóng mở rộng đội tàu, với mục tiêu đạt đội tàu 85 tàu vào năm 2025, tăng gần gấp đôi quy mô hiện tại. Doanh thu dự kiến tăng mạnh trong năm tới. Nhưng tăng trưởng lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào biến động của giá cho thuê định hạn và cung/cầu, mà chúng tôi tin rằng sẽ trở về mức bình thường nhưng vẫn cao hơn mức trước chiến tranh giữa Nga-Ukraine.

SCS (Khuyến nghị Trung lập): Kỳ vọng hồi phục từ cuối Q4/2023

Chứng khoán Bảo Việt : Cập nhật quả kinh doanh Q2/2023. Doanh thu Q2/2023 của SCS đạt 172 tỷ đồng (-17,4% yoy), LNST đạt 129 tỷ đồng (-15,6% yoy). Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 334 tỷ đồng (-26,5% yoy), LNST đạt 242 tỷ đồng (-29% yoy), lần lượt đạt 44% và 48% kế hoạch cả năm. Sự sụt giảm đến từ triển vọng kém tích cực của hàng hóa quốc tế, khi chỉ đạt 63,5 nghìn tấn (-36,3% yoy) trong 6 tháng đầu năm, bất chấp lượng hàng hóa quốc nội có sự hồi phục mạnh khi đạt 26,7 nghìn tấn (+19,6% yoy).

Kỳ vọng hoạt động thương mại quốc tế dần phục hồi từ cuối Q4/2023. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, giá trị tồn kho của Mỹ đang bắt đầu có dấu hiệu suy giảm với hầu hết các mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng điện tử – đây là mặt hàng đóng góp doanh thu và lợi nhuận đáng kể của SCS do chi phí dịch vụ cao hơn. Chúng tôi kỳ vọng với việc các chỉ số vĩ mô đang có dấu hiệu được cải thiện, việc bổ sung hàng hóa đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử và dệt may sẽ bắt đầu hồi phục tốt trở lại từ cuối quý 4/2023.

Công suất nhà kho được nâng lên tối đa từ Q3/2023. Chia sẻ từ doanh nghiệp, công ty đã lên kế hoạch mua sắm máy móc trong các tháng trước để thực hiện lắp đặt tại nhà kho, nhằm nâng công suất xử lý hàng hóa lên mức tối đa là 350.000 tấn/năm (+59% so với công suất hiện tại). Tổng mức đầu tư là khoảng 5 triệu USD. Việc nâng công suất sẽ giúp SCS sẵn sàng tiếp nhận thêm các khách hàng mới trong bối cảnh TCS đã khai thác hết công suất.

Việc kí hợp đồng với khách hàng mới có thể hoãn đến cuối năm. Theo trao đổi với doanh nghiệp, SCS đang có một khách hàng lớn từ công ty Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) chuyển sang trong năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch đang bị hoãn lại do doanh nghiệp đối tác muốn quan sát hoạt động thương mại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng (kế hoạch ban đầu là giữa năm 2023). Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đang còn yếu, chúng tôi cho rằng việc kí kết chính thức có thể xảy ra trong thời điểm cuối năm, dựa trên quan điểm hoạt động thương mại phục hồi dần. Nếu có thêm khách hàng này, lượng hàng hóa mỗi năm SCS có thể tăng thêm tối đa vào khoảng 25.000-27.000 tấn, tương đương 11% lượng hàng hóa đang xử lý hiện tại.

Triển vọng tích cực trong dài hạn khi khai thác tại sân bay quốc tế Long Thành. Hiện tại SCS vẫn đang trong quá trình đấu thầu địa điểm kinh doanh tại LTA. Chúng tôi kì vọng với lợi thế nhờ tiềm lực tài chính tốt, nhiều kinh nghiệm trong ngành sẽ giúp SCS tham gia thành công vào sân bay này.

Định giá và khuyến nghị. Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, chúng tôi khuyến nghị Trung lập cổ phiếu SCS với giá mục tiêu là 71.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside là 6,6%.

HDG (Khuyến nghị Phù hợp thị trường): Dự án Charm Villa –Giai đoạn 3 dựkiến dẫn dắt lợi nhuận năm 2024

Chứng khoán VietCap : Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,3% giá mục tiêu và hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường cho CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do chúng tôi điều chỉnh giảm 2,9% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027, chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 44% dự phóng tổng lợi nhuận cho nhà máy điện mặt trời Infra 1 của HDG khi chúng tôi giảm giả định giá hòa lưới (FiT) từ 9,35 US cents/kWh (FiT 1) xuống 7,09 US cents/kWh (FiT 2) từ năm 2023 do Thanh tra Chính phủ gần đây đã kết luận dự án này không đủ điều kiện hưởng FiT 1.

Chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 gần như không đổi là 886 tỷ đồng (-19% YoY) nhưng điều chỉnh giảm 10% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 xuống còn 1.051 tỷ đồng (+19% YoY) do (1) chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 cho dự án Infra 1 và (2) trì hoãn giả định tòa nhà văn phòng & khách sạn CC3 sẽ được đưa vào vận hành thương mại từ năm 2024 đến năm 2025 theo kế hoạch của HDG.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS là 28% trong giai đoạn 2022- 2027, được thúc đẩy bởi việc bàn giao 6 dự án BĐS, dòng tiền ổn định từ các nhà máy điện hiện hữu và dự báo của chúng tôi về công suất điện gió bổ sung 480 MW trong giai đoạn 2025- 2027.

Theo quan điểm của chúng tôi, HDG có định giá phù hợp với P/E dự phóng các năm 2023/2024 lần lượt là 11,0 lần và 9,3 lần.

Rủi ro: Khoản phạt do áp dụng sai giá điện mặt trời FiT 1 giai đoạn 2020-2022 cho trang trại điện mặt trời Infra 1 (ước tính khoảng 100 tỷ đồng); vận hành/mở bán dự án mới chậm hơn dự kiến.

Yếu tố hỗ trợ: Giá bán Charm Villas cao hơn dự kiến; vận hành thương mại nhà máy điện gió 7A – Giai đoạn 2 (21 MW), nhà máy điện gió V3 (250 MW), nhà máy thủy điện Sơn Linh & Sơn Nham (25 MW).

HDG đặt mục tiêu giá bán cao cho dự án Charm Villas – Giai đoạn 3. Ban lãnh đạo lạc quan về triển vọng mở bán Giai đoạn 3, dự kiến vào quý 4/2023, do (1) nguồn cung thấp ở phía tây Hà Nội và (2) dấu hiệu của thị trường thứ cấp phục hồi trong tháng 8. HDG kỳ vọng giá bán trung bình là 100-120 triệu đồng/m2 — cao hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi là 90 triệu đồng/m2.

Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm giá hòa lưới đối với trang trại điện mặt trời Infra 1 của HDG (50 MWp) nhưng chúng tôi kỳ vọng các vấn đề pháp lý đối với trang trại điện mặt trời Hồng Phong 4 (48 MWp) sẽ chấm dứt. Thanh tra Chính phủ đã kết luận Infra 1 không đủ điều kiện áp dụng biểu giá điện FiT 1 là 9,35 US cent/kWh do chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 115/NĐ-CP (ngày 31/8/2018). Tuy nhiên, HDG cho biết Bộ Công Thương được ủy quyền phê duyệt các dự án dưới 50 MW, trong đó có trường hợp của Infra 1.