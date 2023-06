Doanh nghiệp nghìn tỷ đằng sau bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt''

Cánh đồng lúa Tam Cốc, huyện Hoa Lư được báo Anh Business Insider vinh danh là 1 trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Năm nay, để thu hút du khách, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình, ngành du lịch tỉnh đã khắc họa bức tranh "Lý ngư vọng nguyệt" trên cánh đồng rộng hơn 9.500m2.



Bức tranh mang hình ảnh một đôi cá chép có thân hình béo khỏe đang chơi đùa cùng ánh trăng bằng chính chất liệu cây lúa nước để cầu mong cho một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Để tạo nên bức tranh này, người nông dân xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư) cùng tham gia với các chuyên gia để tính toán kỹ lưỡng thời gian cấy, tạo thửa, tạo hình khối làm nên bức tranh nghệ thuật đặc sắc "Lý ngư vọng nguyệt" giữa dòng sông Ngô Đồng.

Bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt" nằm trên trên cánh đồng lúa thơ mộng Tam Cốc (Ninh Bình) rộng hơn 9.500m2. (Ảnh: NB).

Chủ nhiều “siêu dự án” tâm linh

Theo Nhịp sống thị trường, chính giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đã đưa ra ý tưởng khắc họa bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” trên cánh đồng lúa Tam Cốc.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường có địa chỉ tại số 16 đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), được thành lập vào ngày 17/3/1993. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; xây lắp công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 500KV.

Tính đến tháng 1/2021, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng với 4.000 lao động.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường do ông Nguyễn Văn Trường (SN 1964) làm chủ. Ông Trường còn làm chủ nhiều công ty khác như: Công ty cổ phần Du lịch Hoa Lư, Khách sạn Hoa Lư, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân Golf Tràng An, khu du lịch hồ Đồng Chương ở Ninh Bình...

Doanh nhân Nguyễn Văn Trường. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Ông Nguyễn Văn Trường là một doanh nhân có lối sống khá kín tiếng. Mọi người chỉ biết đến ông sau khi vị đại gia này đứng ra thực hiện hàng loạt “siêu dự án” tâm linh nổi tiếng như: Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp của đại gia Xuân Trường cũng đầu tư vào những khu du lịch lớn như: Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng)...

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường còn là nhà thầu quen thuộc tại nhiều dự án hạ tầng giao thông như: Quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình; cao tốc nối TP Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua địa phận tỉnh Hà Nam, Hưng Yên…

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Xuân Trường là nhà thầu độc lập được lựa chọn để thi công dự án Cao Bồ - Mai Sơn và đã hoàn thành vào năm 2021.

Gần nhất, tháng 9/2022, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đề xuất xin được triển khai dự án "Xây dựng và phục dựng Phố Hiến xưa" với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25.000 tỷ đồng tại Hưng Yên.

Lùm xùm sai phạm tại dự án Tam Chúc

Chùa Tam Chúc nằm trong quần thể K hu du lịch Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là một trong những "siêu dự án" tâm linh liên quan đến đại gia Xuân Trường.

Vào năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt cho tỉnh Hà Nam và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đầu tư phục dựng ngôi chùa Tam Chúc (còn gọi là chùa Ba Sao).

Sau đó, bên cạnh ngôi cổ tự Tam Chúc, một ngôi chùa mới cùng tên được doanh nghiệp này công bố rót 11.000 tỷ đồng xây dựng, nằm bên trong Khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Công trình có tổng diện tích 5.100ha, trong đó diện tích vùng lõi ưu tiên tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc là 4.000ha.

Khu du lịch Tam Chúc.

Tại kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018), Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan dự án Khu du lịch Tam Chúc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, dự án Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính nhưng đã giao một phần diện tích đất cho chủ đầu tư là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện dự án là là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Thông báo kết luận số 161 của Thanh tra Chính phủ về việc liên quan tới việc quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (Giai đoạn 2012-2018).

Bên cạnh đó, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018. Dự án này cũng được Thanh tra Chính phủ xác định là không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Dự án còn có 3 tuyến đường thuộc giai đoạn 1 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt; có thiết kế cơ sở không lấy ý kiến thẩm định của bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền quy định với dự án nhóm A.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc) xác định số tiền chi phí xây dựng trong dự toán phê duyệt không đúng khoản phải giảm trừ là hơn 446 tỷ đồng. Dự án này cũng có một gói thầu (tư vấn quản lý dự án) được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt hình thức chỉ định thầu không đúng, không thuộc trường hợp được chỉ định thầu…