Doanh nghiệp ngành dược VHE bị xử phạt về thuế gần 776 triệu đồng

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) vừa thông báo quyết định xử phạt thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội. Theo thông tin công bố, VHE bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do lỗi hạch toán chi phí lãi vay không đúng hạn.

Theo đó, công ty bị xử phạt hành chính 109 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp; 24,1 triệu đồng do có hành vi phát sinh giao dịch liên kết nhưng không nộp các phụ lục theo quy định; 30,6 triệu đồng do lỗi khai sai nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

VHE bị truy thu gần 1 tỷ đồng do hạch toán chi phí lãi vay không đúng hạn.

Bên cạnh đó, VHE bị buộc khắc phục hậu quả trong đó nộp đủ 545,1 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào ngân sách nhà nước, 66,9 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Tổng cộng, doanh nghiệp ngành dược bị xử phạt thuế với số tiền gần 776 triệu đồng.

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam hoạt động trong mảng dược phẩm với số vốn điều lệ hiện tại là hơn 331 tỷ đồng. Công ty đưa cổ phiếu lên sàn HNX ngày 14/1/2019 với giá đóng cửa phiên đầu là 19.500 đồng.

Sau hơn 4 năm, vốn điều lệ của công ty tăng hơn 4 lần (từ mức 88 tỷ); thị giá VHE chỉ còn 3.100 đồng/cổ phiếu.