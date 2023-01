Gạo Trung An bị xử phạt và truy thu thuế gần 4 tỷ đồng

Theo quyết định của Cục Thuế Cần Thơ, Công ty Trung An đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2018 đến năm 2021; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp tháng 8/2019 đến tháng 12/2021.



Với hành vi này, Công ty Trung An bị xử phạt 498 triệu đồng và nộp lại số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân còn thiếu vào ngân sách Nhà nước là 2,46 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn phải nộp 849 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, tổng số tiền Công ty Trung An phải nộp về cho cơ quan thuế là 3,8 tỷ đồng.

Gạo Trung An bị truy thu thuế gần 4 tỷ đồng.

Công ty Trung An hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chế biến xay xát gạo. Công ty là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện mô hình cánh đồng lớn, và có diện tích trồng lúa sạch, hữu cơ lớn ở Việt Nam. Hiện công ty đã xuất khẩu gạo tới nhiều thị trường lớn như châu Âu, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông…

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Trung An đem về 2.222 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế hơn 52 tỷ đồng, giảm 9%. Lãi ròng của Công ty đạt hơn 46,5 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ nguyên nhân do quý 3 lợi nhuận lao dốc đến 98%.

Chứng khoán Mirae Asset dự báo doanh thu năm 2022 của Trung An có thể tăng 10% so năm trước, lên 3.432 tỷ đồng (kế hoạch 3.500 tỷ đồng), chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu tăng; lợi nhuận sau thuế ở mức 141 tỷ đồng, tăng 53%.