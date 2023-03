Doanh nghiệp bất ngờ đổ vốn vào KĐT Nam An Khánh bỏ hoang

Theo đó, Sudico là bên đồng ý nhận, và Công ty Đức Trí là bên đồng ý góp vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico, thực hiện kinh doanh tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh và không giới hạn các mục đích khác tùy theo nhu cầu vốn của Sudico.

Giá trị vốn góp dự kiến là 880 tỷ đồng, việc hợp tác dự kiến góp vốn từng lần theo đề nghị của Sudico, thời hạn góp vốn hợp tác là 12 tháng kể từ ngày chuyển vốn góp lần đầu tiên.

Hàng loạt biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang tại KĐT Nam An Khánh.

Nội dung phê duyệt cho thấy, Sudico toàn quyền quản lý, sử dụng vốn góp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico, thực hiện kinh doanh tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và không giới hạn các mục đích khác tùy theo nhu cầu vốn của Sudico.

Sudico cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng vốn góp và hiệu quả kinh doanh của vốn góp.

Công ty Đức Trí sẽ hưởng lợi ích việc góp vốn bằng lãi phát sinh từ vốn góp cộng với lợi ích tăng thêm. Trong đó, lãi suất để tính lãi phát sinh từ vốn góp là lãi suất cho vay theo thông báo của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tại từng thời kỳ và được thay đổi 3 tháng/lần áp dụng suốt thời gian thực hiện hợp đồng; lợi ích tăng thêm được tính là 0,1% giá trị vốn thực góp/năm.

Sudico sẽ phải thanh toán 100% lãi và vốn thực góp sau 12 tháng và ưu tiên trả nợ trước hạn khi công ty có nguồn tiền.

Cỏ mọc um tùm tại Khu đô thị Nam An Khánh

Công ty Sudico dùng các tài sản là quyền tài sản phát sinh từ một số lô đất cao tầng, thấp tầng tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B làm tài sản đảm bảo.

Công ty Đức Trí thành lập vào tháng 12/2014, đăng ký trụ sở tại số 131 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mặc dù thông tin Công ty Đức Trí dự kiến góp vốn 880 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với Sudico nhưng doanh nghiệp này chỉ có vốn điều lệ là 80 tỷ đồng.

Công ty Đức Trí hiện do bà Phạm Thị Ngọc Thạch làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Tìm hiểu cho thấy, Khu đô thị Nam An Khánh thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội có quy mô 288,8ha, trong đó 15,3ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Khu đô thị này được cấp phép đầu tư năm 2004 với hàng trăm căn biệt thự và dự kiến hoàn thành vào năm 2009, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Đặc biệt, trong Khu đô thị này nhiều biệt thự, nhà liền kề đã được xây dựng xong phần thô nhiều năm nay nhưng vẫn bỏ hoang, xuống cấp, lãng phí.

Tại cuối quý IV/2022, Sudico ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Khu đô thị Nam An Khánh là 3.638 tỷ đồng.