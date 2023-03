Cận cảnh khu đô thị du lịch biển Tập đoàn Rạng Đông bị khởi tố

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển (thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô). Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nhân Dân). Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có diện tích 62ha, do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt). Trước khi Tập đoàn Rạng Đông thực hiện dự án, trên diện tích đất 62ha là sân golf Phan Thiết, do một chủ đầu tư nước ngoài thuê đất của nhà nước, thời hạn 50 năm. (Ảnh: Dân Trí). Sân golf Phan Thiết đi vào hoạt động từ năm 1997. Đất sân golf Phan Thiết, theo quy hoạch là đất thể dục - thể thao. (Ảnh: Dân Trí). Khi dự án "biến" sân golf Phan Thiết thành khu đô thị du lịch biển bao gồm biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình phụ trợ... gặp phải nhiều ý kiến phản đối của nhiều cán bộ hưu trí tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Vietnammoi). Quá trình triển khai, dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết bị công dân tố cáo vướng hàng loạt sai phạm. Trong đó có đơn của ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. (Ảnh: Dân Việt). Trong đó, có việc chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển sân golf sang khu đô thị, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chính quyền không yêu cầu chủ đầu tư bố trí 20% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội là chưa đúng quy định của pháp luật... Đặc biệt, việc định giá tiền sử dụng đất chưa đúng, nguy cơ khiến ngân sách nhà nước thất thoát… (Ảnh: Dân Trí). Bên trong khu đô thị hiện được xây dựng một số công trình lớn như chùa Thanh Minh Tự, công viên Hòa Bình. Xung quanh gồm nhiều căn nhà cao tầng, biệt thự vườn, nhà liền kề mọc lên sát nhau. (Ảnh: Dân Trí). Một số căn nhà đang được xây dựng trên những cung đường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. (Ảnh: Dân Việt). Những căn nhà bên mọc lên bên trong dự án. (Ảnh: Dân Trí). Hiện tại, trụ sở của Rạng Đông đang được xây dựng trong khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, với quy mô, kiến trúc đồ sộ. Nằm ngay góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành (TP Phan Thiết). (Ảnh: Dân Trí).

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển (thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô). Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nhân Dân). Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có diện tích 62ha, do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt). Trước khi Tập đoàn Rạng Đông thực hiện dự án, trên diện tích đất 62ha là sân golf Phan Thiết, do một chủ đầu tư nước ngoài thuê đất của nhà nước, thời hạn 50 năm. (Ảnh: Dân Trí). Sân golf Phan Thiết đi vào hoạt động từ năm 1997. Đất sân golf Phan Thiết, theo quy hoạch là đất thể dục - thể thao. (Ảnh: Dân Trí). Khi dự án "biến" sân golf Phan Thiết thành khu đô thị du lịch biển bao gồm biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình phụ trợ... gặp phải nhiều ý kiến phản đối của nhiều cán bộ hưu trí tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Vietnammoi). Quá trình triển khai, dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết bị công dân tố cáo vướng hàng loạt sai phạm. Trong đó có đơn của ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. (Ảnh: Dân Việt). Trong đó, có việc chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển sân golf sang khu đô thị, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chính quyền không yêu cầu chủ đầu tư bố trí 20% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội là chưa đúng quy định của pháp luật... Đặc biệt, việc định giá tiền sử dụng đất chưa đúng, nguy cơ khiến ngân sách nhà nước thất thoát… (Ảnh: Dân Trí). Bên trong khu đô thị hiện được xây dựng một số công trình lớn như chùa Thanh Minh Tự, công viên Hòa Bình. Xung quanh gồm nhiều căn nhà cao tầng, biệt thự vườn, nhà liền kề mọc lên sát nhau. (Ảnh: Dân Trí). Một số căn nhà đang được xây dựng trên những cung đường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. (Ảnh: Dân Việt). Những căn nhà bên mọc lên bên trong dự án. (Ảnh: Dân Trí). Hiện tại, trụ sở của Rạng Đông đang được xây dựng trong khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, với quy mô, kiến trúc đồ sộ. Nằm ngay góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành (TP Phan Thiết). (Ảnh: Dân Trí).