Hà Nội: Nhức nhối tình trạng vi phạm TTXD ở phường Hàng Buồm

Theo quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ Hà Nội (ban hành kèm theo quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) quy định, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16 m, mật độ xây dựng là 60% - 70%. Tuy nhiên, người dân phản ánh, tại nhiều tuyến phố cổ thuộc địa bàn phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), thời gian gần đây liên tục xuất hiện các công trình xây dựng, cải tạo có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), vươn tầng cao so với quy định, hoặc cơi nới thêm tầng nhằm tăng diện tích sử dụng. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc phố Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm) xuất hiện hàng loạt ngôi nhà cũ ngang nhiên được gia chủ cơi nới thêm tầng. Nổi bật hơn, là công trình số 21 Lương Ngọc Quyến mới được xây dựng cao lên tới tận 7 tầng, mật độ gần như chiếm toàn bộ diện tích. Công trình số 21 Lương Ngọc Quyến đang được sử dụng để kinh doanh khách sạn, tên “May De Ville Premier Hotel & Spa”. Trên các trang mạng xã hội, thông tin về khách sạn này được đăng tải rất nhiều. Thậm chí thông tin còn quảng bá ở tầng mái cao nhất của khách sạn có bể bơi để phục vụ khách hàng. Tương tự, dọc phố Đào Duy Từ (phường Hàng Buồm), cũng xuất hiện nhiều công trình cơi nới thêm tầng. Các tầng cơi nới thường làm bằng khung sắt và những tấm kính, tôn. Các công trình cơi nới không chỉ nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mà còn phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội. Nhìn từ xa, một ngôi nhà cũ khác nằm trên phố Đào Duy Từ cũng đã được cơi nới thêm tầng, cao nổi bật hoàn toàn so với những ngôi nhà khác. Nằm kế đó, là công trình số 13 phố Đào Duy Từ xây cao tận 7 tầng. Công trình số 13 Đào Duy Từ đã hoàn thiện được toàn bộ phần thô, và tiến hành lắp cửa kính… Hiện trên phần mái của tầng cao nhất, chủ công trình đã cho quây kín xung quanh. Đây là hình ảnh công trình số 40 Nguyễn Siêu (phường Hàng Buồm), thi công xây đã vượt trên 4 tầng, có dấu hiệu vi phạm về chiều cao, phá vỡ quy hoạch. Công trình số 40 Nguyễn Siêu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiều cao của công trình số 40 Nguyễn Siêu vượt trội hơn hẳn so các công trình trong cùng tuyến phố. La liệt các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, vượt chiều cao so với quy định ở phường Hàng Buồm. Dù đã có quy định cụ thể nhưng không hiểu vì sao trên thực tế, nhiều tuyến phố nằm trong Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ thuộc phường Hàng Buồm vẫn xuất hiện nhiều công trình xây dựng, cải tạo có dấu hiệu vi phạm TTXD nghiêm trọng về chiều cao, mật độ, tum biến tướng, thay đổi kết cấu công trình, gia tăng công năng sử dụng...?

Theo quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ Hà Nội (ban hành kèm theo quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) quy định, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16 m, mật độ xây dựng là 60% - 70%. Tuy nhiên, người dân phản ánh, tại nhiều tuyến phố cổ thuộc địa bàn phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), thời gian gần đây liên tục xuất hiện các công trình xây dựng, cải tạo có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), vươn tầng cao so với quy định, hoặc cơi nới thêm tầng nhằm tăng diện tích sử dụng. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc phố Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm) xuất hiện hàng loạt ngôi nhà cũ ngang nhiên được gia chủ cơi nới thêm tầng. Nổi bật hơn, là công trình số 21 Lương Ngọc Quyến mới được xây dựng cao lên tới tận 7 tầng, mật độ gần như chiếm toàn bộ diện tích. Công trình số 21 Lương Ngọc Quyến đang được sử dụng để kinh doanh khách sạn, tên “May De Ville Premier Hotel & Spa”. Trên các trang mạng xã hội, thông tin về khách sạn này được đăng tải rất nhiều. Thậm chí thông tin còn quảng bá ở tầng mái cao nhất của khách sạn có bể bơi để phục vụ khách hàng. Tương tự, dọc phố Đào Duy Từ (phường Hàng Buồm), cũng xuất hiện nhiều công trình cơi nới thêm tầng. Các tầng cơi nới thường làm bằng khung sắt và những tấm kính, tôn. Các công trình cơi nới không chỉ nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mà còn phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội. Nhìn từ xa, một ngôi nhà cũ khác nằm trên phố Đào Duy Từ cũng đã được cơi nới thêm tầng, cao nổi bật hoàn toàn so với những ngôi nhà khác. Nằm kế đó, là công trình số 13 phố Đào Duy Từ xây cao tận 7 tầng. Công trình số 13 Đào Duy Từ đã hoàn thiện được toàn bộ phần thô, và tiến hành lắp cửa kính… Hiện trên phần mái của tầng cao nhất, chủ công trình đã cho quây kín xung quanh. Đây là hình ảnh công trình số 40 Nguyễn Siêu (phường Hàng Buồm), thi công xây đã vượt trên 4 tầng, có dấu hiệu vi phạm về chiều cao, phá vỡ quy hoạch. Công trình số 40 Nguyễn Siêu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiều cao của công trình số 40 Nguyễn Siêu vượt trội hơn hẳn so các công trình trong cùng tuyến phố. La liệt các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, vượt chiều cao so với quy định ở phường Hàng Buồm. Dù đã có quy định cụ thể nhưng không hiểu vì sao trên thực tế, nhiều tuyến phố nằm trong Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ thuộc phường Hàng Buồm vẫn xuất hiện nhiều công trình xây dựng, cải tạo có dấu hiệu vi phạm TTXD nghiêm trọng về chiều cao, mật độ, tum biến tướng, thay đổi kết cấu công trình, gia tăng công năng sử dụng...?