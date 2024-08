Dấu ấn Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sáng 8/8, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



Trước khi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã kinh qua các chức vụ: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Bí thư đã quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Với việc Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương có Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú, các Phó Chủ nhiệm sau: Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Trần Tiến Hưng, ông Hoàng Văn Trà, ông Nghiêm Phú Cường, ông Nguyễn Minh Quang, bà Trần Thị Hiền, ông Hoàng Trọng Hưng, ông Nguyễn Văn Quyết và ông Vũ Hồng Văn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, quê quán huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Ông từng đảm nhiệm vị trí phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 7/2018 đến 11/2019, ông tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian này, ông Vũ Hồng Văn được biết đến là một lãnh đạo năng nổ, tận tâm với công việc. Ông luôn có mặt tại các điểm nóng, tham gia triệt phá hàng loạt vụ trọng án về ma túy, gỗ lậu, cho vay nặng lãi, dám đấu tranh và trấn áp tội phạm… góp phần lập lại trật tự an ninh trên địa bàn.

Tháng 11/2019, Bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh lực lượng công an địa phương xảy ra nhiều vụ lùm xùm nội bộ, nhiều lãnh đạo bị kỷ luật. Sau khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn đã chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, có mặt tại hầu hết các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là chuyên án triệt phá đường dây làm giả xăng "khủng" liên tỉnh gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2021 cùng các vụ án liên quan đến tín dụng đen, bảo kê,...

Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Gần 30 năm công tác trong ngành công an, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã có nhiều cống hiến, lập được nhiều chiến công; được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2023, khi đang làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Thiếu tướng Vũ Hồng Văn vinh dự nhận Huân chương Quân công hạng Nhì do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.