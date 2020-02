Điểm mặt ông lớn bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang “méo mặt” vì dịch corona

(Kiến Thức) - Nhiều "ông lớn" bất động sản nghỉ dưỡng ở Nha Trang (Khánh Hòa) đang phải "méo mặt" khi phải tạm ngừng đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn do virus corona.

Trong khi các địa phương trong cả nước đang tích cực triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona thì ở 3 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc công tác phòng chống virus corona đang khẩn trương hơn bao giờ hết.



Tại Khánh Hòa, tỉnh đã nâng cấp độ ứng phó dịch virus corona lên cấp độ 2, bố trí 3 bệnh viện có thể tiếp nhận, điều trị 1.000 bệnh nhân để cách ly, điều trị các ca nghi nhiễm hoặc dương tính với corona.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hầu hết các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn Khánh Hòa đã tạm ngừng đón khách. Điều này đang khiến du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nặng nề, nhất là những “ông lớn” bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Movenpick Cam Ranh Resort.

Kể đến đầu tiên là Công ty Eurowindow Nha Trang - Tập đoàn Eurowindow Holding, với khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh Resort, được đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Khu nghỉ dưỡng này tọa lạc ở Bãi Dài Nha Trang, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Tiếp đó, là The Costa Nha Trang, do Công ty cổ phần TD làm chủ đầu tư. The Costa Nha Trang tọa lạc tại số 32 -34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, gồm một tòa tháp cao 29 tầng có kết cấu liền khối đế dịch vụ tiện ích với khách sạn quốc tế InterContinental, hưởng toàn bộ lợi thế của một dự án nghỉ dưỡng tiềm năng, bên cạnh đó còn hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện đại mà cung đường Trần Phú đang sở hữu.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của virus corona như hiện nay The Costa Nha Trang cũng khó tránh khỏi việc ảnh hưởng.

The Costa Nha Trang.

Tiếp tục là Khu du lịch nghỉ dưỡng Amiana nằm ở khu vực biển Bãi Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty CP Tập đoàn Minh Anh - Mian Group làm chủ đầu tư.

Amiana Resort Nha Trang.

Ngoài ra, một số "ông lớn" bất động sản nghỉ dưỡng khác tại Nha Trang có thể cũng “méo mặt” vì virus corona gồm Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang - Chủ đầu tư Khu giải trí Bốn Mùa - E-land Four Seasons, nằm dọc theo bờ biển đường Trần Phú, với số vốn khoảng 150 tỷ đồng, với tổng diện tích gần 3.000m2.

Hoặc là Tập đoàn Serenity (Hà Lan) với Khu nghỉ dưỡng Fusion Resort Nha Trang. Fusion Resort Nha Trang có tổng diện tích 13,6 ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, nằm trên những cồn cát cao 12m so với mặt nước biển. Tổng vốn đầu tư hơn 290 tỷ đồng với 72 phòng nghỉ và căn biệt thự hồ bơi.

Fusion Resort Nha Trang.

Cùng với đó là khu nghỉ dưỡng Diamond Bay City, tọa lạc bên đại lộ Nguyễn Tất Thành trong khu vực Vịnh Kim Cương, Nha Trang, với diện tích 321 ha, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Năm 2019, Diamond Bay City được Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang - Tập đoàn Hoàn Cầu, chuyển nhượng cho một Tập đoàn bất động sản mới nổi có trụ sở ở Hà Nội.