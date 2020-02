Muôn kiểu chống dịch corona ở chung cư: Sẵn xịt khuẩn, bảng tin dán đầy thang máy

Tại bảng thông báo của các chung cư đều có bảng tin thông báo về bệnh viêm phổi cấp do virus Corona và những khuyến cáo cần thiết giúp cư dân có cách phòng tránh tốt nhất. Ảnh: Vietnamnet. Đáng lưu ý, một số chung cư khuyến cáo cư dân sử dụng khẩu trang y tế, hạn chế nói chuyện trong thang máy và sử dụng cồn sát khuẩn trước khi bấm thang máy. Ảnh: Vietnamnet. Tại chung cư Hồ Gươm Plaza (quận Hà Đông, TP.Hà Nội), Ban quản trị toà nhà phối hợp với chủ đầu tư chủ động thống kê các căn hộ của chủ đầu tư đang cho doanh nghiệp hoặc cá nhân người Trung Quốc thuê nhà, văn phòng (kể cả khu vực văn phòng và tòa C), cùng với các thông tin của cư dân để cập nhật danh sách của toàn tòa nhà. Ảnh: Facebook. Tại một chung cư cao cấp tại Hồ Tây, chủ đầu tư đã cho nhân viên vệ sinh đi lau khử khuẩn ở những điểm tiếp xúc của nhiều người tại khu công cộng. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp. Một số cư dân khác còn yêu cầu chủ đầu tư đặt các bình rửa tay khô tại sảnh chờ thang máy, tầng hầm, tầng 1 để đảm bảo an toàn. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp. Để phòng chống dịch virus corona, tại một chung cư ở Hoàng Mai (Hà Nội), khi đến đây tất cả đều phải bỏ khẩu trang đang đeo vào thùng rác rồi sát khuẩn tay và đeo khẩu trang mới trước khi vào sảnh tòa nhà. Ảnh: Thời đại. Cư dân trong chung cư có ý thức đeo khẩu trang y tế, hạn chế nói chuyện và sử dụng cồn sát khuẩn trước khi bấm thang. Ảnh: Vietnamnet. Không ít chung cư chủ động phun thuốc diệt khuẩn. Ảnh: Vietnamnet Nhân viên vệ sinh lau khử khuẩn tại khu công cộng trong toà nhà N03T5 khu ngoại giao đoàn. Ảnh: Lao động Mời quý độc giả xem video "Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus Corona". Nguồn VTC

