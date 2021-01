Đề xuất xây KS nguy cơ lấn chiếm Hồ Tây: Cty Thắng Lợi lỗ lãi sao?

Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có công văn gửi tới Bộ Xây dựng để xin hướng dẫn về quy định cao tầng và chiều cao công trình dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn tại khu đất số 200 đường Yên Phụ (quận Tây Hồ), có tổng diện tích hơn 4,2ha.



Công văn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được gửi trước đề xuất xây khách sạn 8 tầng, 1 tum, cao bất thường 58m, của Công ty CP khách sạn Thắng Lợi, có nguy cơ lấn chiếm không gian Hồ Tây.

Trước đó, theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, khu vực trên không cho phép xây dựng công trình cao tầng và các hoạt động lấn chiếm không gian Hồ Tây.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2015, Công ty CP khách sạn Thắng Lợi đạt doanh thu 78,5 tỷ đồng nhưng đến năm 2018 lại giảm xuống chỉ còn 42,4 tỷ đồng.

Năm 2019, Khách sạn Thắng Lợi đạt doanh thu sản xuất kinh doanh gần 45 tỷ đồng và lãi trước thuế 30,3 tỷ đồng. Doanh thu tăng khoảng 5% so với năm trước trong khi lợi nhuận tăng vọt, cao gấp hơn 3 lần. Nguyên nhân là do khách sạn Thắng Lợi có doanh thu tài chính 63,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hơn 900 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng.

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của Khách sạn Thắng Lợi trên 1.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phần tiền, tương đương tiền 905 tỷ đồng. Tài sản cố định 39 tỷ đồng trên báo cáo tài chính được xem là không tương xứng với vị trí đất vàng của khách sạn này trên Hồ Tây.

Trong năm qua, công suất phòng của khách sạn Thắng Lợi là 40% , lượng khách là 33.938, đều không đạt so với kế hoạch đề ra và giảm so với năm 2018. Nguyên nhân là do các thị trường khách giảm mạnh trong khi các cơ sở lưu trú, các trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới mới trên địa bàn lại tăng nhanh.

Năm 2020, Khách sạn Thắng Lợi đánh giá tình hình hoạt động tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động mạnh đến thị trường du lịch. Tuy nhiên, Công ty vẫn đặt mục tiêu doanh thu sản xuất kinh doanh 50,5 tỷ đồng, doanh thu tài chính 66,4 và lợi nhuận trước thuế 41,7 tỷ đồng, đều tăng so với năm 2019. Trong đó, doanh thu mảng khách sạn dự kiến tăng 13% lên 46,9 tỷ đồng còn doanh thu mảng golf tăng 12% lên 3,7 tỷ đồng.