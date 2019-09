Để tài xế hành hung diễn viên Kim Nhã ngất, GO - VIET không thể “vô can“?

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc tài xế xe ôm GO - VIET đánh nữ diễn viên Kim Nhã ngất xỉu đang gây xôn xao dư luận, Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định tài xế GO - VIET quá hung hãn và côn đồ.

Thông tin về sự việc tài xế xe ôm GO-VIET đánh diễn viên Kim Nhã ngất xỉu đang gây sự chú ý của dư luận.

Kim Nhã cho hay, cô sử dụng ứng dụng GO - VIET để đặt xe. Tuy nhiên ứng dụng báo không có tài xế. Vì sợ ứng dụng GO - VIET bị lỗi, Kim Nhã thoát ra và đặt xe của ứng dụng B. Trong khi đợi tài xế của B. đến đón, tài xế của GO - VIET cũng đến đón do Kim Nhã chưa hủy chuyến.

Tài xế của GO - VIET yêu cầu Kim Nhã hủy chuyến hoặc là lên xe. Kim Nhã hủy chuyến với nguyên nhân do mình. Tuy nhiên, tài xế của GO - VIET vẫn tỏ ra khó chịu, nói nặng lời.

Bức xúc trước thái độ của tài xế này, Kim Nhã dùng điện thoại chụp biển số để phản ánh với tổng đài. Ngay lúc đó, cô bị tài xế này đánh.

“Tôi bị túm tóc, đấm liên hồi vào mặt, đập lên cổ lên vai, đạp tớ ngã chúi, ngất xỉu tài xế ứng dụng GO -VIET vẫn lao đến đạp”, Kim Nhã chia sẻ.

Theo Kim Nhã, tài xế kia bỏ đi chỉ đến khi chủ một cửa hàng nói không được gây sự. Với sự hỗ trợ của bạn bè, Kim Nhã được đưa vào phòng cấp cứu.

Diễn viên Kim Nhã chia sẻ vụ việc lên trang facebook cá nhân.

"Tài xế GO - VIET quá hung hãn và côn đồ"

Dưới góc độ pháp lý của vụ việc, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, người tài xế xe ôm công nghệ cần phải có ứng xử văn minh, hướng dẫn cho nữ diễn viên khi cô chưa sử dụng thành thạo ứng dụng đặt xe hoặc hủy chuyến, cũng như các tiêu chí phục vụ khách hàng nhằm hướng tới sự minh bạch, văn minh.

Thế nhưng, tài xế GO - VIET lại thể hiện sự côn đồ, hung hãn, xâm hại đến sức khỏe của nữ diễn viên Kim Nhã. Do vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra cho nữ diễn viên Kim Nhã thì đối tượng sẽ có thể bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 BLHS”, luật sư Thơm nhấn mạnh.

Hình ảnh Kim Nhã bị tài xế xe ôm Go - VIET đánh ngã xuống đường.

Theo luật sư Thơm, để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý thì nữ diễn viên phải có yêu cầu xử lý hình sự đối tượng. Từ đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét giải quyết căn cứ vào kết quả giám định tỷ lệ thương tích do đối tượng gây ra.

“Trường hợp nếu thương tích dưới 11% thì đối tượng vẫn có thể bị xử lý theo Khoản 1 Điều 134 BLHS với tình tiết có tính chất côn đồ”, - luật sư Thơm viện dẫn.

Vị luật sư nói tiếp: “Trường hợp thương tích của nữ diễn viên không đáng kể cũng cần thiết phải xử lý hành chính đối với tài xế về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác theo điểm e, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”.

Hãng GO - VIET có vô can?

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hãng xe ôm công nghệ GO-VIET cần xử lý nghiêm vụ việc này theo đúng quy định của công ty. Mặt khác, cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tuyên truyền giáo dục ứng xử giữa lái xe và khách hàng theo đúng tiêu chí khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Nhiều người cho rằng, hãng GO - VIET phải đứng ra chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này?. (Ảnh minh họa).

Được biết, đến chiều ngày 9/9, đại diện hãng GO - VIET xác nhận với báo chí có sự việc xô xát giữa đối tác tài xế của hãng và diễn viên Kim Nhã. Hãng này cho rằng, xô xát là hiểu lầm giữa 2 bên.

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, hãng thì phía công ty đã xuống hiện trường và chủ động liên hệ với Kim Nhã để xin lỗi, đồng thời đề nghị hỗ trợ chi phí cho nữ hành khách này. GO - VIET cũng đã xóa tài khoản vĩnh viễn của tài xế này và cung cấp lý lịch của tài xế này cho công an nếu có xảy ra khiếu kiện.

Nắm được thông tin phản hồi từ phía GO - VIET với báo chí, dư luận cho rằng trong sự việc này hãng GO - VIET không thể vô can?, hãng này cần phải đứng ra chịu trách nhiệm chính về những gì mà tài xế của hãng đã gây ra.

“Thực tế, thời gian qua không ít vụ việc tài xế xe ôm công nghệ có thái độ hung hãn, tấn công, khiếm nhã… đối với hành khách. Trở lại với GO - VIET, tôi nắm được đây không phải là sự cố đầu tiên của hãng này mà trước đó từng xảy ra một số vụ tương tự. Nếu tài xế cứ đánh khách xong, hãng chỉ khóa tài khoản tài xế coi như xong chuyện, rồi đứng ngoài “phủi tay” vô can như vậy là không được. Tôi cho rằng, chính vì sự quản lý lỏng lẻo, nhận đăng ký tài xế ồ ạt, không chặt chẽ từ phía hãng nên mới dẫn đến những sự việc đáng tiếc như vậy”, - anh Nhất Nam (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Tương tự, anh Vũ Sơn (35 tuổi, ở TP HCM) nhấn mạnh: "Tôi thấy sự vô trách nhiệm của hãng Go - VIET khi chỉ khóa app vĩnh viễn, không cho phép tài làm đối tác với họ và hỗ trợ cung cấp thông tin về tài xế nếu khách có yêu cầu mời công an vào cuộc. Nếu GO - VIET xử lý như vậy, là không thể chấp nhận được, không có sự công bằng".

Hiện, thông tin về sự việc tài xế xe ôm công nghệ GO - VIET đánh nữ diễn viễn Kim Nhã vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.