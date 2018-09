Go Viet tung loạt “chiêu độc” gì để chiếm thị phần của Grab?

(Kiến Thức) - Mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8 song Go - Viet đã thể hiện rõ tham vọng đối đầu, thậm chí là "lật đổ" ông lớn Grab. Hàng loạt “độc chiêu” được Go - Viet tung ra đã gây bão thị trường gọi xe công nghệ gần đây.

Ưu đãi khủng "câu" khách hàng...

Chính sách khuyến mại giá 1.000 đồng cho chuyến đi GoBike dưới 6 km tại các quận nội thành ở Hà Nội của Go-Viet bắt đầu từ ngày 12/9 – ngày Go-Viet chính thức xuất hiện - khiến cả khách hàng, các ứng dụng gọi xe công nghệ và giới xe ôm truyền thống đều bất ngờ. Đây được đánh giá là mức khuyến mãi khủng nhất dành cho khách hàng gọi xe công nghệ từ trước tới nay ở Việt Nam.

Go - Viet khuyến mãi "kịch độc", giá 1.000 đồng/chuyến GoBike dưới 6km. Ảnh: Facebook.

Trước đó, tại TP HCM, Go-Viet cũng liên tiếp triển khai các chương trình khuyến mãi đồng giá 5.000 đồng hay 9.000 đồng cho một chuyến GoBike dưới 8 km.

Chưa hết, cách vài ngày trước khi chính thức ra mắt tại Hà Nội, Go-Viet tung chương trình minigame nhận ưu đãi. Theo đó, khi thay ảnh đại điện Facebook thêm khung Go-Viet để chế độ công khai và hastag, mọi người có cơ hội nhận 10 chuyến miễn phí (tối đa 20.000 đồng/chuyến) từ Go-Viet. Chương trình diễn ra từ ngày 10/9 đến 16/9.

Phải thừa nhận rằng, những chiêu khuyến mãi của Go - Viet thực sự mới lạ và đã đánh trúng tâm lý của khách hàng.

...Hút tài xế

Không những chi khuyến mãi đậm để thu hút khách, Go-Viet còn có những "độc chiêu" để lôi kéo tài xế. Ngoài phát miễn phí đồng phục, mũ bảo hiểm, công ty này còn hỗ trợ thêm phí cho tài xế cho mỗi chuyến. Vì thế, dù khách hàng chuyến xe khách hàng chỉ trả 1.000 đồng (áp dụng tại Hà Nội) hay 5.000 đồng (áp dụng tại TP. HCM) nhưng tài xế vẫn nhận được toàn bộ tiền phí 30.000 đồng/cuốc xe dưới 6km – 8km.

Ứng dụng này không chỉ miễn phí chiết khấu cho các tài xế chạy ứng dụng trong 6 tháng đầu tiên mà còn mạnh tay thưởng chuyến thêm cho các tài xế để đảm bảo thu nhập. Khi xuất hiện tại TP. HCM, Go – Viet tung chiêu thưởng hấp dẫn cho tài xế như “1 ngày 9 chuyến được tặng thưởng 220.000 đồng”. Sau đó, khi mức khuyến mãi cho khách hàng tăng lên 9.000 đồng/chuyến dưới 8km, Go-Viet cũng nâng chỉ tiêu thưởng cho tài xế lên, nhưng mức thưởng vẫn rất hấp dẫn, có thể lên tới 300.000 đồng/ngày.

Go - Việt hút lượng lớn tài xế đầu quân bởi mức thưởng hấp dẫn. Ảnh: Zing.

Với sự ưu đãi "vũ bão" này, Go – Viet đã thu hút được lượng lớn tài xế đầu quân, trong đó không ít tay lái đã từng làm việc cho Grab. Điển hình ngay tại Hà Nội, vào những ngày đầu ra mắt, lượng tài xế đến đăng ký chạy theo ứng dụng Go – Viet đông tới mức nhân viên hãng này phải tiếp nhận nguyện vọng của tài xế ở tận ngoài lề đường vì văn phòng quá đông hay nhiều người có lịch hẹn tới làm việc sau vài ngày tới đăng ký.

"Tung hô" những con số ấn tượng

Ngay khi xuất hiện tại Việt Nam, thông qua truyền thông, Go – Việt đã thể hiện những con số ấn tượng để thuyết phục khách hàng và các đối tác về quy mô của mình. Theo đó, Go – Viet giới thiệu là doanh nghiệp Việt Nam, là đối tác của Go – Jek, một ứng dụng gọi xe nổi tiếng tại Indonesia, được định giá tới 6 tỷ USD.

Go – Viet còn gây “sốc” cho các ứng dụng xe công nghệ khác khi tuyên bố chỉ sau 3 ngày gia nhập thị trường TP HCM, Go – Viet đã chiếm được 10% thị phần ở thành phố này. Theo Zing, con số này được chính ông Andre Soelistyo, Chủ tịch Go-Jek chia sẻ trên trang facebook cá nhân.