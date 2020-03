Để kiếm “bộn tiền”, shipper nghĩ đủ chiêu phòng COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng chống COVID-19, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thuộc mặt hàng, nhu cầu thiết yếu, rất nhiều cửa hàng đã chuyển sang bán hàng online. Ảnh: Plo. Chính vì vậy mà người làm nghề shipper bội thu đơn hàng online. Báo hải quan. Có những ngày, shipper kiếm được cả nửa triệu đồng. Tuy nhiên, công việc này cũng có nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc nhiều người khác nhau. Ảnh: Lao động. Do đó, nhiều shipper đã có sáng kiến hay để giao hàng cho khách như giữ khoảng cách trên 2m. Ảnh: Nguoiduatin. Cho trà sữa lên xe rồi điều khiển để chuyển đồ vô cùng hiệu quả. Ảnh: Nguoiduatin. Tài xế GrabFood khi giao hàng sẽ đặt thức ăn tại vị trí đã được chỉ định và thông báo đơn hàng đã đến qua cuộc gọi hoặc GrabChat. Sau đó sẽ đứng chờ khách ở khoảng cách 2 - 3m. Ảnh: Internet. Khi chờ lấy hàng, các shipper đều giữ khoảng cách an toàn 2m. Ảnh: Cafef. Gel rửa tay và nước sát khuẩn là vật bất ly thân của shipper trong mùa Covid-19. Ảnh: Nguoiduatin. Những người giao hàng luôn tự bảo vệ mình trước dịch bệnh.Ảnh: Cafef. Video: Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện. Nguồn: VTC Now

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng chống COVID-19, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thuộc mặt hàng, nhu cầu thiết yếu, rất nhiều cửa hàng đã chuyển sang bán hàng online. Ảnh: Plo. Chính vì vậy mà người làm nghề shipper bội thu đơn hàng online. Báo hải quan. Có những ngày, shipper kiếm được cả nửa triệu đồng. Tuy nhiên, công việc này cũng có nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc nhiều người khác nhau. Ảnh: Lao động. Do đó, nhiều shipper đã có sáng kiến hay để giao hàng cho khách như giữ khoảng cách trên 2m. Ảnh: Nguoiduatin. Cho trà sữa lên xe rồi điều khiển để chuyển đồ vô cùng hiệu quả. Ảnh: Nguoiduatin. Tài xế GrabFood khi giao hàng sẽ đặt thức ăn tại vị trí đã được chỉ định và thông báo đơn hàng đã đến qua cuộc gọi hoặc GrabChat. Sau đó sẽ đứng chờ khách ở khoảng cách 2 - 3m. Ảnh: Internet. Khi chờ lấy hàng, các shipper đều giữ khoảng cách an toàn 2m. Ảnh: Cafef. Gel rửa tay và nước sát khuẩn là vật bất ly thân của shipper trong mùa Covid-19. Ảnh: Nguoiduatin. Những người giao hàng luôn tự bảo vệ mình trước dịch bệnh.Ảnh: Cafef. Video: Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện. Nguồn: VTC Now