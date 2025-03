3 quả dại đen xì rụng đầy gốc bỗng hóa đặc sản “hốt bạc“

Nho rừng vốn là quả dại mọc nhiều ở bìa rừng các tỉnh miền núi Tây Bắc. Ảnh: Facebook Trước đây, nho rừng hầu như không có giá trị kinh tế nhưng vài năm gần đây, nho rừng được nhiều người săn đón và trở thành đặc sản. Ảnh: Facebook Nho rừng có từng chùm giống như trái nho thường nhưng kích thước bé hơn và vị chua hơn. Ảnh: Facebook Trên thị trường, nho rừng giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, cuối mùa giá lên tới 180.000 đồng/kg. Nho rừng chín có thể dùng ngâm rượu, làm rượu vang, ngâm siro...Ảnh: Facebook Là đặc sản ở Cà Mau, trái giác mọc hoang khắp nơi, xưa ai thích hái về để nấu canh, số còn lại để chín rụng đầy gốc, không có ai mua bán. Ảnh: Đặc sản Cà Mau Vài năm gần đây, loại quả mọc hoang dại bỗng trở thành gia vị cho nhiều món ăn của người miền Tây trong các nhà hàng, hoặc để làm mứt, ngâm rượu. Ảnh: Báo phụ nữ Khi chín, trái giác màu đen thẫm hoặc màu tím. Tại các khu chợ dân sinh miền Tây, trái giác có giá 80.000 đồng/kg. Ảnh: Saostar Trái trâm hay còn gọi trâm mốc, trâm vối hay vối rừng. Cây trâm mọc dại trong rừng, nhiều nhất là vùng Bảy Núi (An Giang). Ảnh: Báo An Giang Trái trâm chín rộ vào khoảng cuối tháng 5 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Khi chín, trái trâm có màu tím lịm rồi đen sì nổi bật. Ảnh: Báo An Giang Trên chợ mạng và các sàn thương mại điện tử, trái trâm có giá lên tới 130.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt

