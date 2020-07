Đầu tư Sài Gòn VRG chi 22 tỷ tăng sở hữu tại Cao su Tây Ninh

CTP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) vừa công bố đã mua vào 724.000 cổ phiếu TRC của CTCP Cao su Tây Ninh và tăng sở hữu tại Công ty.



Cụ thể, SIP đã mua vào 724.000 cổ phiếu TRC trong phiên 9/7. Sau giao dịch, SIP nắm giữ gần 2,76 triệu cổ phiếu TRC, tương đương 9,47% vốn điều lệ của TRC.

Với mức giá đóng cửa phiên 9/7 là 30.700 đồng/cp, ước tính SIP chi khoảng 22 tỷ đồng để nâng sở hữu tại TRC.

Ngoài nâng sở hữu tại Cao su Tây Ninh, TRC liên tục tăng sở hữu tại CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) lên 19,05% vốn thông qua việc mua tổng cộng gần 2,3 triệu cp NTC trong 2 phiên 25/5 và 27/5.

SIP vừa tăng sở hữu tại TRC lên 9,5% vốn.

Được biết, Đầu tư Sài Gòn VRG là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, là Tập đoàn hàng đầu có tiềm lực tài chính lớn với nhiều kinh nghiệm và uy tín trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như khai thác, trồng và chế biến mủ cao su, tài chính ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, khai khoáng năng lượng...



Năm 2020, SIP đặt chỉ tiêu năm 2020 đạt 3.370 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 22,4% so với thực hiện năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 240 tỷ đồng, bằng 37% lợi nhuận đạt được năm 2019.

Công ty cho biết, năm 2020 được dự báo là còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lan rộng trên thế giới. Nguồn thu chính của Công ty chủ yếu là cho thuê đất có cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích như điện, nước, xử lý nước thải sẽ bị giảm đáng kể. Do vậy SIP đặt kế hoạch năm 2020 chỉ bằng khoảng 60% đến 79% so với sản lượng thực hiện năm 2019.