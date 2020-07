Không hợp thức condotel, officetel thành nhà ở: Đại gia địa ốc nào “méo”?

Mới đây, trong báo cáo của Bộ Công an gửi Thủ tướng Chính phủ nêu lên những bất cập trong quy định pháp luật liên quan căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), Bộ này đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các địa phương tăng cường quản lý việc quy hoạch, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng… không phát triển thêm dự án condotel, không hợp thức các loại hình này thành nhà ở.



Dư luận đã đặt câu hỏi, nếu không hợp thức condotel, officetel thành nhà ở, đại gia địa ốc nào sẽ “méo”?

Havana Nha Trang nằm tại 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang.

Một số dự án condotel nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay phải kể đến là condotel Havana Nha Trang do Công ty cổ phần Hải Vân Nam (HAVANA JSC) làm chủ đầu tư. Dự án này là tòa nhà cao 41 tầng gồm 1260 căn condotel 5 sao, được quản lý bởi tập đoàn Best Western của Mỹ.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Hải Vân Nam còn sở hữu thêm dự án condotel khủng khác là Ariyana Smart condotel tại Nha Trang. Dự án có tòa nhà cao 28 tầng, trong đó có 394 căn hộ (258 condotel; gồm Studios và Suites có diện tích từ 49-108m2).

Theo giới thiệu, khách hàng đầu tư căn hộ tại dự án này sẽ được chia sẻ doanh thu 10%/ năm trong 4 năm đầu tiên (tức là 40% trên tổng giá trị căn hộ). Từ năm thứ 5, chủ sở hữu condotel vẫn mặc nhiên hưởng trọn 30% doanh thu.

Tiếp theo là dự án condotel A La Carte do Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO) làm chủ đầu tư tại đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng). Dự án có diện tích 1.120.27 m2, công trình có quy mô 21 tầng, 1 tầng hầm và 1 tầng áp mái, gồm 170 phòng căn hộ khách sạn và 38 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Ngoài ra, còn có các dự án condotel khác như: The Cliff Resort & Residences do Công ty CP Thương mại Du lịch Dốc Đá Phú Hài (The Cliff) làm chủ đầu tư, với 137 phòng, trong đó có 42 căn condotel; Grand Central Hotel & Resort tại Phú Quốc của LDG Group, với hai block condotel cao 7 tầng với số lượng 496 căn, trong đó mỗi căn condotel Grand Central rộng từ 41m2 đến 71m2, giá bán khởi điểm từ 2,5 tỷ đồng.

Condotel Grand Central tiêu chuẩn 5 sao có giá bình quân 2,5 tỷ/căn.

Best Western Premier Sonasea 5 sao tại Phú Quốc của Tập đoàn CEO; Fusion Suites Vũng Tàu của Công ty phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu; condotel Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc của MIKGroup.

Một dự án khác nữa là Peninsula Nha Trang của Đầu tư Điện lực Hà Nội áp dụng mức cam kết lợi nhuận "bậc thang" dành cho nhà đầu tư cá nhân. Trong năm đầu, chủ đầu tư cam kết lợi nhuận 8%, năm thứ 2 tăng lên 9%, năm thứ 3 là 10%, năm thứ 4 là 11%, năm thứ 5 là 12%/năm. Hay là dự án New Life Tower tại phường Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) do Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Hà Nội làm chủ đầu tư…

Riêng đối với các dự án căn hộ officetel hiện nay gồm: Smartel The Signial tại số 89 Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP.HCM) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia làm chủ đầu tư; dự án Lavida Plus (TP.HCM) của Công ty CP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai; dự án Hong Kong Tower tại Hà Nội của chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Đô thị Kang Long,…