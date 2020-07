Công ty Bóng đèn Điện Quang dưới thời bà Hồ Thị Kim Thoa làm ăn thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.



Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu bà Kim Thoa sang Pháp và thời điểm bị khởi tố không ở Việt Nam. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo tìm hiểu của PV, bà Hồ Thị Kim Thoa sinh năm 1960 ở Nghệ An. Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công Thương bà Thoa từng làm lãnh đạo Công ty Bóng đèn Điện Quang.

Cụ thể, từ tháng 6/1992, khi mới 32 tuổi, bà Hồ Thị Kim Thoa bắt đầu làm việc tại Công ty Bóng đèn Điện Quang (một doanh nghiệp Nhà nước; mã DQC) với vị trí là cán bộ nghiệp vụ Phòng Kế hoạch vật tư. Trước đó, bà Thoa công tác tại Phòng Tài vụ Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm (Tocontap) - Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương).

Bốn năm sau đó (tức tháng 4/2000), ở tuổi 40, bà Thoa trở thành Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang. Năm 2005, Bóng đèn Điện Quang chuyển thành Công ty cổ phần, bà Thoa lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Vốn điều lệ đăng ký lần đầu khi mới cổ phần hóa của doanh nghiệp là 23,5 tỷ đồng. Khoảng 2 năm sau cổ phần hóa, năm 2007, Công ty nâng vốn điều lệ lên 157 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Doanh nghiệp này còn tăng vốn thông qua phát hành thêm hơn 2,5 triệu cổ phần. Giá trị sổ sách của Công ty tăng từ mức 11.694 đồng/cp vào năm 2005 lên 43.673 đồng/cp vào năm 2007.

Công ty Bóng đèn Điện Quang được cổ phần hóa vào năm 2005. (Ảnh minh họa).

Năm 2008, doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khóan TP.HCM, mã DQC với giá 290.000 đồng/cp. Tuy nhiên, giai đoạn khi mới niêm yết trên sàn chứng khoán, kinh doanh của Điện Quang gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có thời điểm cổ phiếu DQC chỉ khoảng 3.000 đồng/cp. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó đã từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến năm 2010 (năm cuối cùng bà Thoa lãnh đạo) doanh thu của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã đạt khoảng 650 tỷ đồng. Hơn nữa, Bóng đèn Điện Quang còn xuất khẩu bóng đèn đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đặc biệt, trong thời gian còn tại nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương (được bổ nhiệm năm 2010), bà Hồ Thị Kim Thoa từng nắm giữ 1,68 triệu cổ phiếu, tương đương 4,91% vốn của DQC. Tại thời điểm đó, số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 100 tỷ đồng. Đến tháng 11/2018, bà Thoa bất ngờ bán ra 1,4 triệu cổ phiếu DQC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức như hiện nay.

Hiện tại, dù không còn nắm giữ chức vụ gì tại DQC, nhưng những người thân trong gia đình của bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phiếu DQC. Theo Zing, tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên gia đình bà Thoa vẫn đang sở hữu tổng cộng 11,69 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 42,4% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Trong đó, ông Hồ Quỳnh Hưng, em ruột bà Thoa, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Ông Hưng nắm giữ tới hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tại DQC là 7,33%.

Hai ái nữ bà Thoa là Nguyễn Thái Nga (sở hữu 4,125 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 12%) và Nguyễn Thái Quỳnh Lê (sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu, tương đương 6,49%) cũng đều là thành viên Hội đồng quản trị và nắm giữ các vị trí chủ chốt tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, nắm giữ tổng cộng 6,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,06%).

Ông Hồ Đức Lam, em trai bà Thoa cũng sở hữu 1,65 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,01%). Và mẹ ruột của bà Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ cũng đang sở hữu hơn 1,22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,43%).