“Soi” tài chính, quan hệ đại gia sở hữu Silverland Bến Thành muốn làm dự án 3.300 tỉ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Silverland Bến Thành tăng vọt vốn điều lệ



Trong bài viết trước, Kiến Thức đã đưa thông tin Công ty TNHH Silverland Bến Thành đề xuất xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng và sinh thái tại huyện Xuyên Mộc có diện tích khoảng 18,9ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.280 tỷ đồng với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Silverland Bến Thành được thành lập vào ngày 10/4/2014, đăng ký trụ sở tại địa chỉ tại 14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Hồng Nam (SN 1976, quê ở Hải Phòng). Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động của trụ sở văn phòng.

Silverland Bến Thành được góp vốn bởi ông Vũ Hồng Nam và vợ là bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1974) với số vốn góp 90 tỷ đồng.

Theo một số cơ quan truyền thông, ngày 2/3 vừa qua, Silverland Bến Thành bất ngờ tăng vọt số vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Công ty TNHH Silverland Bến Thành tại địa chỉ 14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Ảnh: booking.com).

Biết gì về ông chủ Silverland Bến Thành?

Theo tìm hiểu của PV, cặp vợ chồng doanh nhân gốc Hải Phòng được biết đến nhiều trong lĩnh vực lưu trú với Tập đoàn khách sạn tư nhân Silverland (trước đây là Tập đoàn khách sạn tư nhân Tân Hải Long).

Trải qua hơn 18 năm kinh doanh, Tập đoàn khách sạn tư nhân Silverland nổi danh với hệ thống 9 khách sạn và spa mang thương hiệu Silverland tại trung tâm quận 1, TP. HCM.

Một số khách sạn vợ chồng ông Nam, bà Phúc sở hữu có The Myst Đồng Khởi nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Khách sạn này được giới thiệu thu hút tới 70% là du khách nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước Anh, Úc, Mỹ, còn lại là khách địa phương. Những vị khách đến đây chủ yếu là những doanh nhân, chuyên viên thành đạt từ 30 tuổi trở lên.

Khách sạn The Myst Đồng Khởi nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp thuộc sở hữu của cặp vợ chồng doanh nhân gốc Hải Phòng ông Vũ Hồng Nam - bà Nguyễn Thị Phúc. Một căn phòng bên trong khách sạn The Myst Đồng Khởi. (Ảnh:The Myst).

Silverland còn hoạt động nổi tiếng ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) với Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn The Myst Hội An, thành lập vào tháng 4/2019, có trụ sở chính tại số 3 Nguyễn Hiền, phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tháng 5/2019, Công ty có vốn điều lệ đạt 300 tỷ đồng, với hai cổ đông chính là vợ chồng ông Nam và bà Phúc, mỗi người sở hữu 50%.

Được biết, ông Vũ Hồng Nam hiện còn là đại diện cho nhiều Công ty khác như: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Safari, thành lập ngày 31/1/2018; Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Silverland Hội An, thành lập ngày 23/4/2019; Công ty TNHH thương mại Kho vận Miền Nam, thành lập ngày 2/3/2020.

Silverland Bến Thành quan hệ thế nào với các “ông chủ” khách sạn giàu có?

Tại địa chỉ số 58 phố Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM mà cặp vợ chồng ông Nam, bà Phúc đăng ký thường trú cũng là trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải Long do bà Trần Thị Thu Thủy làm Giám đốc Công ty (đơn vị sở hữu Khách sạn Alagon City).

Đáng chú ý, đây cũng là nơi đăng ký thường trú của ông Nguyễn Văn Quang sở hữu 33% vốn trong Công ty TNHH thương mại Kho vận Miền Nam (Công ty được đề cập ở trên), 34% vốn từ phía Silverland Bến Thành, 13% thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng và 20% là của ông Đào Văn Biên. Vốn điều lệ Công ty TNHH thương mại Kho vận Miền Nam là 200 tỷ đồng.

Cảng Hải Phòng được biết đến là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ - chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Nam Đình Vũ. Đây là một trong những KCN lớn nhất Hải Phòng và khu vực miền Bắc với quy mô lên đến 1.329 ha, nằm trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Còn Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Safari (nêu ở trên) được đồng sáng lập bởi Silverland Bến Thành và Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải Long, Công ty cổ phần Thiên Minh Đức (TMD Group), Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Huy, Công ty TNHH Khách sạn Paragon Sài Gòn.

Vốn điều lệ của Sài Gòn Safari là 100 tỷ đồng. Tháng 4/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Địa chỉ Silverland Bến Thành cũng chính là địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Safari - tại số 14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Huy là Công ty con của TMD Group (TMD Group do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT).

TMD Group là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành tại Nghệ An, hiện sở hữu tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC có sức chứa 115.000 m3, mỗi năm đóng góp trên 1.000 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh. Đến cuối năm 2019, vốn điều lệ của TMD Group lên đến 855 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành nắm giữa 60% và con trai là ông Chu Đăng Khoa 39,3%; Vương Đình Quán nắm 0,175%.

Như vậy, dư luận đặt ra nghi vấn rằng, liệu có phải sau lưng Silverland Bến Thành đang “muốn có” dự án nghỉ dưỡng 3.300 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu đều là những ông bà chủ khách sạn giàu có?

*Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin liên quan