Đầu tư dự án BĐS hơn 1.400 tỷ đồng, đại gia gạo Angimex làm ăn sao?

6 tháng đầu năm nay, Công ty Xuất nhập khẩu An Giang đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) vừa thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên có giá trị đầu tư lên tới 1.452 tỷ đồng, trong đó có hơn 224 tỷ là đất trúng đấu giá.

Được thành lập ngày 23/07/1976 và cổ phần hóa ngày 01/01/2008, Angimex là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ...với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo.

Angimex hợp tác với Louis Capital, Louis Land làm dự án hơn 1.400 tỷ đồng. Ảnh: Angimex

Mới đây, Angimex đã trở thành công ty thành viên của nhóm Louis Holdings, một tên tuổi gây chú ý trên thị trường M&A thời gian qua.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý II/2021 cho thấy, doanh thu thuần quý II/2021 của Angimex đạt gần 665 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Angimex có doanh thu thuần hơn 1.036 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Cùng đó, chi phí tài chính và bán hàng giảm nên doanh nghiệp có lợi nhuận ròng ròng gần 14 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Angimex đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 2.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 16% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng, Angimex đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Angimex tăng 37% so với đầu năm, lên gần 1,039 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng đến 84% lên gần 587 tỷ đồng, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn gấp 6,6 lần và nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 65% so với đầu năm.

Cổ phiếu AGM ngày 15/9 cũng tăng kịch trần lên 41.800 đồng/cp, gấp hơn 3 lần so với thời điểm đầu năm. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu AGM chứng kiến đà tăng trần kể từ 10/9.