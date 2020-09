Xuất nhập khẩu An Giang sắp chi 260 tỷ đồng thành lập công ty con

Cụ thể, Angimex sẽ thành lập Công ty TNHH Lương thực Angimex với vốn điều lệ giai đoạn mới thành lập là 180 tỷ đồng. Công ty cho biết sau khi hoàn tất chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, vốn của công ty con này dự kiến tăng lên 250 tỷ đồng.



HĐQT AGM cũng thống nhất thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Angimex với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng, giai đoạn 2 tăng lên 100 tỷ đồng.

Hai công ty này đều do ông Trần Hoàng An - Tổng giám đốc Angimex làm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh của 2 công ty theo ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ là sản xuất, chế biến và kinh doanh lúa, gạo; lĩnh vực công ty mẹ đang hoạt động. Ngoài ra, công ty mẹ có thêm hoạt động phân phối xe máy Honda...

Song song đó, HĐQT Angimex thống nhất chuyển đổi CTCP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco) sang công ty TNHH MTV và thực hiện phương án giảm vốn điều lệ từ 40,69 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng. Trước khi thành lập 2 công ty trên, Dasco là công ty con duy nhất của Angimex.

Trong quý 2, Angimex chỉ đạt doanh thu hợp nhất 517 tỷ đồng, giảm gần 7,6% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí bán hàng có giảm 11,8%, thu nhập tài chính và thu nhập khác cũng tăng nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (khiến xuất khẩu gạo gặp khó), nên lợi nhuận sau thuế giảm 30,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 8,6 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 2.058 tỷ đồng, thấp hơn 3% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 19%, xuống 38,42 tỷ đồng.

Hiện, cổ phiếu AGM cũng giao dịch khá ảm đạm, hiện đang quanh vùng giá 13.400 đồng/cp, thậm chí có thời điểm AGM còn giảm xuống hơn 9.000 đồng/cp (hồi đầu tháng 3/2020).