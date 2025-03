5/8 nhà thầu trúng gói vật tư y tế tại BV Quận Tân Phú

Theo thông tin đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 19/02/2025, ông Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Bệnh viện Quận Tân Phú (BV Quận Tân Phú) đã phê duyệt Quyết định 321/QĐ-BVQTP, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 3: Nhóm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm năm 2025 của BV Quận Tân Phú.

KHLCNT Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm năm 2025 của BV Quận Tân Phú được phê duyệt tại Quyết định số 2667/QĐ-BVQTP ngày 25/10/2024 với tổng dự toán hơn 66,122 tỷ đồng. Dự toán có 7 gói thầu trong đó có gói số 3: Nhóm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm.

Gói thầu được BV quận Tân Phú phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 2927/QĐ-BVQTP ngày 15/11/2024, đăng tải lên hệ thống cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ Nguồn thu BHYT và nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện (nếu có).

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 26/11/2024 với 8 nhà thầu tham dự gồm:

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Trần Danh dự 2 phần lô PP2400385298 - Lô 5: Nhóm Nội - Ngoại kiểm 1: và PP2400385299 - Lô 6: Nhóm Nội - Ngoại kiểm 2: với đơn giá 277,4 triệu đồng;

Công ty CP vắc xin và sinh phẩm Nam Hưng Việt dự 1 phần lô PP2400385296 - Lô 3: Nhóm thuốc thử: với giá 37,737 triệu đồng;

Liên Danh Công ty TNHH Dược Phẩm Brother - Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh dự thầu 1 phần lô PP2400385295 - Lô 2: Nhóm test nhanh: với giá 2,561 tỷ đồng;

Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế An Quốc dự 1 phần lô PP2400385300 - Lô 7: Nhóm Phim X-Quang: với giá 3,165 tỷ đồng;

Công ty TNHH Thiết bị thí nghiệm Mekong dự 1 phần lô PP2400385297 - Lô 4: Nhóm Ống nghiệm: với giá 304,762 triệu đồng;

Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Nam Khánh dự thầu 1 phần lô PP2400385295 - Lô 2: Nhóm test nhanh: với giá 2,983 tỷ đồng;

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Nam Khoa dự 1 phần lô PP2400385294 - Lô 1: Nhóm hóa chất vi sinh: với đơn giá 355,778 triệu đồng;

Quyết định 321/QĐ-BVQTP ngày 19/02 của BV Quận Tân Phú

Công ty TNHH thiết bị y tế Đăng Bảo dự 1 phần lô PP2400385297 - Lô 4: Nhóm Ống nghiệm: với giá 627,868 triệu đồng.

Theo Quyết định 321/QĐ-BVQTP ngày 19/02 BV Quận Tân Phú:

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh có địa chỉ tại phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM, thành lập năm 1992 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Nguyễn Thành Công.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu tháng 7/2014 đến nay (27/2/2025) đã tham gia và trúng 383/465 gói, trượt 60 gói, 15 gói chưa có kết quả, 7 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập và liên danh khoảng 743,402 (với hơn 194 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 584,062 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 150,339 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty TNHH dược phẩm Brother có địa chỉ phường 13, quận Tân Bình, TP HCM, thành lập tháng 12/2025 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên; người đại diện pháp luật Đàm Hồng Quang.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 4/2020 đến nay (27/2/2025) đã tham gia và trúng 79/112 gói, trượt 23 gói, 10 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh khoảng 184,941 tỷ đồng (với 125,581 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 182,379 tỷ đồng, với vai trò liên danh 2,561 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tại gói thầu nêu trên, 2 nhà thầu trúng phần lô PP2400385295 (Lô 2: Nhóm test nhanh) sẽ cung cấp 13 mặt hàng gồm: 1500 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng Dengue nhãn hiệu Trueline™ Dengue IgG/IgM Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất (Việt Nam); 20.000 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1 nhãn hiệu Bioline™ Dengue NS1 Ag do Abbott Diagnostics Korea Inc sản xuất (Hàn Quốc); 12.000 Test Quick Test DOA Multi 4 Drug nhãn hiệu Multi-Drug Urine Test (MOP/AMP/MET/THC) do Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd sản xuất (China); 1.600 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg nhãn hiệu Trueline™ HBeAg Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất (Việt Nam); 21.000 Test Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg nhãn hiệu OnSite HBsAg Rapid Test do Beijing Genesee Biotech, Inc sản xuất (China); 14.000 Test Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV nhãn hiệu OnSite HCV Ab Plus Rapid Test do Beijing Genesee Biotech, Inc sản xuất (China); 500 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể HBsAb nhãn hiệu Trueline™ HBsAb Rapid Test do Công ty TNHH Medicon (Việt Nam); 200 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể H. pylori nhãn hiệu H. pylori Ab Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất (Việt Nam); 1200 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum nhãn hiệu Trueline™ Syphilis Ab Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất (Việt Nam); 150 Test Que thử xét nghiệm định tính Morphine (Que thử phát hiện Morphine) nhãn hiệu Trueline™ MOP Morphine Rapid Test Strip do Công ty TNHH Medicon sản xuất (Việt Nam); 1900 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV nhãn hiệu HAV IgM Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất (Việt Nam); 1900 Test Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM kháng HEV nhãn hiệu Onsite HEV IgM Rapid Test do Beijing Genesee Biotech, Inc sản xuất (China); 10.000 Test Khaythử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/2 nhãn hiệu Determine™ HIV-1/2 do Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd.- Chiba Plant sản xuất (Nhật Bản)

Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế An Quốc có địa chỉ tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập tháng 11/2007 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Phạm Phú Trường.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 5/2016 đến nay 01/03/2025 đã tham gia và trúng 326/389 gói, trượt 44 gói, 12 gói chưa có kết quả, 7 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 386,893 tỷ đồng (với hơn 12,381 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 221 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 166 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu các thành viên liên danh). Nhà thầu dự thầu chủ yếu trên địa bàn TP HCM, Long An, Bến Tre, BR-VT, Đắk Lắk....

Tại gói thầu nêu trên, nhà thầu trúng phần lô PP2400385300 Lô 7: Nhóm Phim X-Quang. Cung cấp 80.000 tấm Phim 8x10 inch với giá 1,386 tỷ đồng; 50 tấm Phim 10x12 inch với giá 1,181 tỷ đồng; 15.000 tấm Phim 14x17 inch với giá 589,5 triệu đồng. Cả 3 lọa Phim này đều do Fujifilm Material Manufacturing Co., ltd (Nhật Bản) sản xuất...