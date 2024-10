Đắk Lắk: Đã chọn được đơn vị cung cấp trang thiết bị cho nhà văn hóa xã

Ngày 21/10/2024, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, ký quyết định 669/QĐ-SVHTTDL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm: Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 15 Nhà văn hóa xã và 250 Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Theo quyết định, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Hiếu, giá trúng thầu 8.485.000.000 đồng (giá gói thầu 8.489.900.000 đồng) chỉ giảm 4.900.000 đồng so với giá thầu; hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng 20 ngày.

Quyết định 669/QĐ-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Nguồn: MSC

Trước đó, Gói thầu mua sắm: Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 15 Nhà văn hóa xã và 250 Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, hoàn thành mở thầu ngày ngày 05/10/2024, duy nhất Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Hiếu tham gia dự thầu .

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Hiếu (có địa chỉ tại đường Y Bih Aleo, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được thành lập ngày 09/06/2009; người đại diện pháp luật là Phan Thanh Thư, chức vụ Giám đốc.

Từ tháng 8/2016 đến nay, Công ty đã tham gia 154 gói thầu, trong đó trúng 107 gói, trượt 37 gói, 7 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 283 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập: hơn 141 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 96 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 71,98%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 97,97%.

Tại tỉnh Đắk Lắk, tham gia thầu trong vai trò độc lập và liên danh, đơn vị trúng 98/124 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 220 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 20/21 gói thầu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 80 tỷ đồng; tham gia và trúng 11/13 gói thầu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 60 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/5 gói thầu do Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Gia Hưng Thịnh mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 13 tỷ đồng…