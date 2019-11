Cựu Phó GĐ Chi nhánh TPBank bị khởi tố: Kinh doanh TMV Botica trái phép?

Ngày 14/11, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, ngụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Bà Nguyễn Hoài Thương bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Bà Nguyễn Hoài Thương trước đó giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Phạm Hùng của TPBank.

Bà Nguyễn Hoài Thương. Ảnh: Doanhnhan.vn.

Bà chủ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita

Cơ quan điều tra không đề cập chi tiết thông tin về sếp chi nhánh TPBank vừa bị khởi tố. Tuy nhiên, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cũng có một doanh nhân tên Nguyễn Hoài Thương (cùng sinh năm 1984 và trú tại Tổ dân phố Trung I, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita tại thời điểm doanh nghiệp thành lập vào tháng 3/2018.

Bà Nguyễn Hoài Thương khi đó là chủ sở hữu kiêm tổng giám đốc Bonita.

Theo Nhadautu.vn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita - chủ Viện thẩm mỹ Bonita tại số 10 Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

Công ty Bonita đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); cắt tóc, làm đầu, gội đầu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Đến tháng 6/2019, bà Thương không còn là tổng giám đốc của Bonita nữa. Theo hồ sơ của Bonita, bà Thương cũng không còn vai trò quản lý nào tại doanh nghiệp này.

Viện thẩm mỹ Bonita từng vướng lùm xùm

Cũng theo Nhadautu, Viện thẩm mỹ Bonita dính lùm xùm với dịch vụ "Aviar - Trẻ hóa da triết xuất từ trứng cá tầm".

Theo Gia đình & pháp luật trên trang web vienthammybonita.vn (thời điểm tháng 5/2019), trên trang web và fanpage của Thẩm mỹ viện Bonita cũng đăng tải nhiều hình ảnh, clip thể hiện đang thực hiện trẻ hóa da từ cá tầm cho nhiều khách hàng dù đây là dịch vụ chưa được cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Y tế Hà Nội cấp phép.

Bên cạnh đó, nguồn gốc, xuất xứ của những sản phẩm được quảng cáo là chiết xuất từ trứng cá tầm do cơ sở này sử dụng cho khách hàng cũng khiến dư luận đặt ra nghi vấn. Bởi một dịch vụ chưa được cấp phép sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với người sử dụng, bên cạnh yếu tố pháp lý không đảm bảo.

Cập nhật tại ngày 14/11/2019, trang web chính thức của Thẩm mỹ viện Bonita tại vienthammybonita.vn không còn truy cập được.