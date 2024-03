“Cuộc đua tam mã” giành gói thầu gần 27 tỷ của Xổ số Tiền Giang

Cuộc đua tam mã

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/2 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang ( Xổ số Tiền Giang) đã hoàn thành mở hồ sơ kỹ thuật gói thầu Cung cấp Giấy in vé số năm 2024.

Được biết, Gói thầu có giá trị 26.790.000.000 đồng, thuộc KHLCNT Mua giấy in Vé xổ số kiến thiết Tiền Giang năm 2024, được Xổ số Tiền Giang phê duyệt theo Quyết định số 04/QĐ-XSKT ngày 12/01/2024 với tổng mức đầu tư 28.213.888.500 đồng.

Gói thầu đã được Xổ số Tiền Giang tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn một túi hồ sơ”; loại hình hợp

đồng trọn gói; nguồn vốn thực hiện, được trích từ vốn kinh doanh Công ty.

Theo Biên bản mở E-HSDXKT đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự đó là Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực dự thầu với giá 24.494.400.000 đồng; Công ty Cổ phần năng lượng An Việt Phát dự thầu với giá 25.881.120.000 đồng và Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Minh dự thầu với giá 24.948.000.000 đồng.

Biên bản mở thầu (Nguồn MSC)

Theo tìm hiểu, 03 nhà thầu này nhiều lần là đối thủ của nhau trong năm 2023: Công ty Toàn Lực đã đánh bại Công ty An Việt Phát 6 lần tại các gói thầu cung cấp giấy in vé số của các chủ đầu tư như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (1 gói), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang (2 gói), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang (2 gói), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng tháp (1 gói).

Công ty Toàn Lực Đánh bại Công ty Hồng Phát Minh 02 lần tại các gói thầu cung cấp giấy in vé số của các chủ đầu tư như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh (1 gói), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (1 gói)

Trong năm 2023, ba nhà thầu này đã gặp nhau tại gói thầu Mua sắm Nguyên vật liệu giấy in vé số 2023 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp làm chủ đầu tư, tại gói thầu này Công ty Toàn lực đã giành thắng lợi.

Được biết gói thầu Cung cấp Giấy in vé số năm 2024 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang làm chủ đầu tư là cuộc chạm trán đầu tiên của ba nhà thầu này trong năm 2024.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang (Ảnh Website đơn vị)

Hiện gói thầu vẫn đang trong giai đoạn xét thầu, chưa biết nhà thầu nào sẽ thắng thế.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực (có địa chỉ tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM), được thành lập năm 2008 do ông Bùi Quang Minh là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu, đơn vị này đã tham gia 36 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 8 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu: 290.321.542.160 đồng (có 21.731.490.000 đồng là các gói chỉ định thầu)

Các gói thầu tương tự mà Công ty CP giấy Toàn Lực đã thực hiện trong năm 2023 có thể kể như:

Gói thầu: Giấy in vé số kiến thiết truyền thống, thuộc KHLCNT “Vé số kiến thiết truyền thống năm 2024” do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực trúng thầu với giá 17.924.444.160 đồng, thực hiện 360 ngày từ 27/11/2023.

Gói thầu: Mua sắm giấy in vé số truyền thống năm 2024-2025, thộc KHLCNT “Mua sắm giấy in và dịch vụ công in vé số truyền thống năm 2024-2025” do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực trúng thầu với giá 23.097.690.000 đồng, thực hiện 90 ngày từ 08/11/2023.

Gói thầu: Mua giấy in vé số năm 2024, thuộc KHLCNT “Mua sắm tài sản, hàng hóa và dịch vụ năm 2024” do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực trúng thầu với giá 15.067.782.000 đồng, thực hiện 60 ngày từ 12/09/2023.

Gói thầu: Mua sắm Nguyên vật liệu giấy in vé số 2023, thuộc KHLCNT “Mua sắm Nguyên vật liệu Giấy in vé số 2023 hoạt động XSKT Đồng Tháp” do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực trúng thầu với giá 14.996.448.000 đồng, thực hiện 60 ngày từ 14/07/2023

Gói thầu số 01: Mua giấy in vé số truyền thống năm 2023, thuộc KHLCNT “Mua giấy in vé số truyền thống năm 2023” do Công ty TNHH Một thành viên xổ số Kiến thiết Kiên Giang làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực trúng thầu với giá 15.367.000.000 đồng, thực hiện 10 ngày từ 20/06/2023.

Công ty Cổ phần giấy Toàn Lực (Ảnh website công ty)

Công ty Cổ phần năng lượng An Việt Phát (có địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), được thành lập năm 2014, người đại diện pháp luật là bà Bùi Thị Lan.

Trong lịch sử đấu thầu, Công ty đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 4 gói, trượt 12 gói, 3 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu: 48.439.681.564 đồng.

Các gói thầu mà Công ty CP năng lượng An Việt Phá đã thực hiện gần đây:

Gói thầu: Mua giấy in vé số lần 1 năm 2023, khổ giấy (65x91)cm giao tại TP.HCM, thuộc KHLCNT “Mua giấy in vé số lần 1 năm 2023, khổ giấy (65x91)cm giao tại TP.HCM” do Công ty TNHH Một thành viên xổ số Kiến thiết An Giang làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần năng lượng An Việt Phát trúng thầu với giá 3.872.428.120 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày từ 30/03/2023.

Gói thầu: Cung cấp Giấy in vé số năm 2023, thuộc KHLCNT “Mua giấy in Vé xổ số kiến thiết Tiền Giang năm 2023” do Công ty TNHH Một thành viên xổ số Kiến thiết Tiền Giang làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần năng lượng An Việt Phát trúng thầu với giá 23.085.110.400 đồng, thời gian thực hiện 300 ngày.

Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Minh (có địa chỉ: 161A Dạ Nam, Phường 3, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh), được thành lập năm 1997 do ông Nguyễn Văn Hồng là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 3 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu: 377.897.646.630 đồng (Trong đó 40.213.391.900 đồng là các gói thầu)

Các gói thầu Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Minh (Công ty Hồng Minh Phát) đã thực hiện trong năm 2023:

Gói thầu: Giấy in vé số năm 2023, thuộc KHLCNT Mua nguyên liệu phục vụ in ấn vé số truyền thống Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 do Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Minh trúng thầu với giá 13.265.683.200 đồng.

Gói thầu: Mua giấy in vé số năm 2023, thuộc KHLCNT Mua sắm tài sản, hàng hóa và dịch vụ năm 2023 do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Thương mại Hồng Phát Minh trúng thầu với giá 20.631.875.000 đồng, thực hiện 150 ngày.