Lai Châu: Bắt nữ quái trồng hơn 3000 cây thuốc phiện nơi rừng sâu

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau nhiều ngày theo dõi, 7h20 sáng 5/3, tổ công tác Công an huyện huyện Mường Tè phối hợp đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện, chính quyền xã Tà Tổng phát hiện bắt quả tang đối tượng Lỳ Khừ Nu (SN: 1957, HKTT: Tà Tổng, Mường Tè) về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Đối tượng Nu trồng cây thuốc phiện để sử dụng và bán.

Đấu tranh ban đầu, đối tượng Nu khai nhận đã lén trồng nương thuốc phiện tại khu rừng sâu với mục đích lấy nhựa cây để sử dụng nếu được nhiều sẽ bán. Sáng 5/3, Nu đến nương cây thuốc phiện để khai thác nhựa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đám nương này có diện tích 873m2 với trên 3.200 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 90cm - 100cm nhiều quả đã đến thời điểm cho nhựa. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên. Hiện, đối tượng Nu đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Tà Tổng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè (Lai Châu), nhiều năm trước đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, di cư tự do. Với khí hậu, thổ nhưỡng ôn hòa, có nhiều cánh rừng nguyên sinh,được xem là “thánh địa” của cây anh túc. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, với sự nỗ lực của lực lượng Công an Lai Châu, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các ban ngành các cấp, nhờ đó, việc tái trồng cây thuốc phiện đã cơ bản được kiểm soát.

Theo quy định, trồng cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm tù.