Hiện trường cầu treo Kẻ Nính ở Nghệ An vừa đổ sập

Chiều 6/3, ông Vi Thế Long - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến bất ngờ bị đổ sập. Cụ thể, vào khoảng 13h30’ ngày 6/3, cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị đổ sập hoàn toàn. Dây văng, khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi, một phần cấu kiện cầu nằm dưới lòng sông. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người, chỉ có một con trâu của người dân chăn thả ở bãi bồi bị thành cầu rơi trúng đè chết. Được biết, dự án cầu treo bản Kẻ Nính được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2797/QĐ.UBND-CN ngày 30/6/2010. Cầu được thiết kế bán vĩnh cửu, tải trọng 2,5 tấn với chiều dài 168m, rộng 2,4m, với tổng mức đầu tư 24,57 tỷ đồng. Trước đó, cầu treo Kẻ Nính bị xuống cấp nghiêp trọng... Cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối liền bản Hạnh Tiến với 2 bản Đình Tiến và Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Riêng bản Đình Tiến có 219 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ có ruộng sản xuất ở bên kia cầu với diện tích hàng chục ha...Kể từ khi cầu Kẻ Nính bị sạt lở, hư hỏng, để tránh tai nạn, chính quyền đã đóng cầu và lắp biển cấm lưu thông, khiến cho việc đi lại, vận chuyển, giao thương của bà con con nhân gặp rất nhiều khó khăn. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiện trường sập mương thủy lợi nghiêm trọng tại Na Sầm, Lạng Sơn:







Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

