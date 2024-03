Công ty Y dược phẩm Vĩnh Điển bị phạt hơn 11 tỷ

Nhiều hành vi vi phạm

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 11 tỷ đồng đối với Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ trụ sở chính (trên Giấy đăng ký doanh nghiệp): Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội với 6 hành vi cụ thể:

Hành vi 1: Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo (trên nhãn không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025) mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP).

Hành vi 2: Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe : Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo (trên nhãn không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025) thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm mà không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Hành vi 3: Sản xuất thực phẩm Kumiko slim mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hành vi 4: Không đầy đủ thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố khác ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm đối với từng loại sản phẩm.

Hành vi 5: Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa [sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025)]. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là: 307.500.000 đồng (ba trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Hành vi 6: Sử dụng chất cấm sử dụng (Sildenafil, Sibutramine) trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Sản phẩm vi phạm bị buộc thu hồi.

Sản phẩm thực phẩm có chất cấm là:

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (số lô: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025).

- Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025).

-Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025).

Tổng tiền phạt của 6 hành vi: 11.086.425.000 đồng (Mười một tỉ không trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung:

- Đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 11 tháng kể từ ngày 01/3/2024 (nhận được Quyết định) quy định tại khoản 3 Điều 21 và điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển.

- Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus 22 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định quy định tại điểm d khoản 6 Điều 6 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (Cục An toàn thực phẩm đã giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An bàn giao Quyết định cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health để thực hiện theo điểm b khoản 6 Điều 1 của Quyết định).

Cục an toàn thực phẩm buộc công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo nêu tại hành vi 1 và 2

- Buộc Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển thu hồi và tiêu hủy thực phẩm vi phạm bao gồm các sản phẩm:

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025 nêu tại hành vi 1, 5, 6.

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025) nêu tại hành vi 1, 2, 6.

- Buộc Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với sản phẩm thực phẩm Kumiko slim nêu tại hành vi 3.